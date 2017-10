Wer kann sich das noch leisten? Die Linke bringt es auf den Punkt. Und Frauke Petry bedankt sich bei Kritikern.

Die Linke ist wählbar, mittlerweile auch im Westen. Gründe gibt es viele, doch den ultimativen nennt Landeschef Rico Gebhardt. In Leipzig hat die Partei bei der Bundestagswahl mit dem Slogan geworben: „Der Bierpreis ist zu hoch!“ Es ging dabei aber nicht ums billige Saufen, im Kleingedruckten stand kluges Zeugs zu sinkenden Reallöhnen in unteren Einkommensgruppen. Nüchternes Fazit: Für die ist das Bier in der Kneipe zu teuer. Zweites Fazit: In Leipzig gewann die Linke ihr einziges Direktmandat in Sachsen.

DAS lässt sie nur bedingt jubeln. Der AfD-Erfolg wirbelt die großen Parteien gehörig durcheinander. Auch die hiesigen Deutschnationalen haben Probleme, nach dem Petry-Austritt ist ein Notvorstand im Amt. Frauke Petry selbst wird beschimpft, vor allem im Netz. Dort wendet sie sich an alle Hater: „Wenn Sie“, so Petry, „Ihren Lebensinhalt darin sehen, sich hier auf dem intellektuellen Niveau einer Amöbe zu äußern, charakterisiert das Sie selbst als Person viel mehr als meine Beiträge“. Zudem vergrößere jeder Kommentar ihre Reichweite auf Facebook. Es folgt ein Dank mit Ironie.

SCHERZE über Namen sind eigentlich verboten. Bei Namen politischer Gruppierungen machen wir mal eine Ausnahme. Petrys neue bürgerlich-konservative Bewegung nennt sich Bürgerforum blaue Wende. Im Netz zeigt jemand als Reaktion darauf, wie man blaue Wände streicht.

