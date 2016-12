„Wer Fehler benennt, muss sie beheben wollen“ Die schwarz-rote Koalition gibt offen zu, dass sie keine Liebesbeziehung verbindet. Zuletzt sparte die SPD nicht mit Kritik an Zuständen in Sachsen. Auch eigene Versäumnisse räumt sie ein.

Martin Dulig (SPD) bei einer Rede im sächsischen Landtag. © Archiv: dpa

Der stellvertretende sächsische Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) hat Versäumnisse in der Politik des Freistaates eingeräumt. Dabei nahm Dulig am Donnerstag in seiner Rede zum Doppelhaushalt auch die Sozialdemokraten in die Verantwortung. Auch sie hätten nicht alles richtig gemacht. Gleichwohl richtete sich Duligs Kritik vor allem an die Vorgängerregierung von CDU und FDP: „Es wurde so lange gespart, bis der Staat an die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit gelangt ist. Es wurden zu wenig Lehrer eingestellt, zu wenig Polizisten ausgebildet. Die Werbung für Sachsen als Niedriglohn-Land war falsch“, sagte der Vize-Regierungschef.

„Lange wurde nach immer weiteren Möglichkeiten gesucht, Mittel einzusparen, Ausgaben zu kürzen, Aufgaben abzugeben. Kümmerer- Strukturen wurden abgebaut“, sagte Dulig weiter. Gleichzeitig seien rechtsextreme Tendenzen verharmlost oder unter den Teppich gekehrt und die politische Bildung vernachlässigt worden. Dadurch fehle oft das Gefühl für die Bewertung gesellschaftlicher Ereignisse: „Wer Fehler benennt, muss sie beheben wollen. Das tun wir.“ Der Haushalt für 2017/2018 sei ein deutliches Signal für eine kluge und auf die Zukunft gerichtete Politik.

Dulig wandte sich auch an jene, die Angst schüren: „Ein Klima der Angst schafft keine Arbeitsplätze.“ Keine Wirtschaft wachse durch Vorurteile und Ressentiments. Zugleich zeigte er Verständnis für Verunsicherungen: „Die Menschen in Sachsen wünschen sich mehr Gerechtigkeit. Sie fürchten, dass die Gegensätze zwischen Arm und Reich zunehmen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt verloren geht.“

Dulig, der im Kabinett von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) das Amt des Wirtschaftsministers einnimmt, kündigte unter anderem ein landeseigenes Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit jährlich 13 Millionen Euro an. Beim Thema schnelles Internet gab er Defizite zu. Beim Breitband-Ausbau liege man im Bundesvergleich noch auf den hinteren Rängen. Das hatte am Vortrag auch Tillich bemängelt. Für die Digitale Offensive ist Duligs Haus zuständig. (dpa)

