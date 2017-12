Wenn schon Sechstklässler zur Zigarette greifen Über 580 Mittelsachsen haben 2016 wegen ihrer Tabaksucht Rat gesucht. Oberschüler verzichten jetzt freiwillig auf das Rauchen.

Roßwein/Region Döbeln. Mit zwölf Jahren schon Raucher? Keine Seltenheit, auch nicht in der Region Döbeln. „Ich habe das schon bei einigen Jugendlichen beobachtet“, sagt Elke Juhrisch, Lehrerin an der Roßweiner Geschwister-Scholl-Oberschule. Zwei Mädchen in ihrer Klasse würden regelmäßig zur Zigarette greifen. „Mädchen sind in der Regel die Früheinsteiger“, sagt die Klassenlehrerin. Juhrisch hat den Eindruck, dass die Schüler immer zeitiger zum Tabak greifen. Das will die Lehrerin, die Deutsch und Geschichte unterrichtet, jetzt ändern. Sie hat ihre sechste Klasse für den Nichtraucherwettbewerb „Be smart – Don’t start“ angemeldet.

„Von der Beratungslehrerin hatte ich den Hinweis dazu bekommen“, erzählt Juhrisch. Vor einigen Jahren hätte sie bereits mit einer Klasse an der Aktion teilgenommen. Bei ihren Schülern ist sie nach eigener Aussage auf offene Ohren gestoßen. Obwohl diese sich mehrheitlich dazu verpflichtet haben, vom 13. November bis zum 27. April auf Zigaretten, aber auch auf E-Zigaretten, Wasserpfeifen sowie Nikotin im Allgemeinen zu verzichten. Einmal pro Woche werden die Schüler befragt, ob sie standhaft geblieben sind. Geben mehr als zehn Prozent der Klasse an, geraucht zu haben, scheiden sie aus dem Wettbewerb aus. Diejenigen, die durchhalten, bekommen am Ende zur Belohnung einen Preis.

„Eines der beiden Mädchen hat verzichtet“, freut sich Elke Juhrisch über den ersten Erfolg in ihrer Klasse. Ein weiterer Schüler habe sogar seine Eltern überzeugen können, für das halbe Jahr auf das Rauchen zu verzichten. „Mehr als die Hälfte der Schüler kommt aus einem Raucherhaushalt“, sagt die Klassenlehrerin. Im Zuge des Projektes gab es auch Gespräche über das Thema. So habe die Lehrerin erfahren, dass viele Schüler das Rauchen der Eltern zu Hause ablehnen. „Manche haben sogar Ängste“, sagt Elke Juhrisch.

Neben dem Verzicht auf den blauen Dunst und den Gesprächen hat das Projekt jedoch noch mehr zu bieten. Die neun Jungs und 17 Mädchen sind aufgefordert, sich kreativ mit dem Thema zu beschäftigen. So können kurze Filme, Plakate, Lieder oder Spiele übers Rauchen entstehen und eingereicht werden. „Meine Klasse ist begeistert“, sagt Elke Juhrisch. Neben ihrer sechsten Klasse hat sich noch eine weitere am Wettbewerb angemeldet, ebenso eine sechste Klasse der Oberschule Waldheim. Die Bildungseinrichtung aus der Zschopaustadt ist regelmäßig bei dem Wettbewerb dabei. Weitere Anmeldungen aus der Region Döbeln liegen nach Auskunft der Wettbewerbsseite nicht vor.

Vom Genuss- zum Suchtmittel

Insgesamt haben sich 212 Schulklassen aus Sachsen für „Be smart – Don’t start“ angemeldet. Das Projekt richtet sich vor allem an Klassen, in denen noch nicht oder kaum geraucht wird. Es soll präventiv wirken und die Schüler in ihrem „Nein“ zum Rauchen bekräftigen. Denn das ist nicht nur gesundheitsschädlich, sondern kann auch schnell zur Sucht werden. Über 580 Betroffene haben im vergangenen Jahr in Mittelsachen aufgrund ihres Tabakkonsums Hilfe in einer der Suchtberatungsstellen des Kreises gesucht. Die Zahl nimmt seit einigen Jahren ab. Trotzdem gehört die Tabaksucht nach wie vor zu den Top drei der Suchtmittel im Landkreis. Auf Rang eins liegt nach wie vor der Alkohol, auf Rang zwei die synthetische Droge Crystal.

