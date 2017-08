Wenn Mohammeds neben Schäfers leben Wohnungs-Vergaben der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda im WK VIII sorgen für Bedenken.

Von 285 Wohnungen hier sind 25 von Migranten bewohnt. © Gernot Menzel

Nachdem sich im Herbst 1991 in Hoyerswerda Gewalt gegen hier lebende Ausländer entlud, analysierte der in Münster lehrende Soziologe Professor Dr. Detlef Pollack zum Beginn der damaligen Auseinandersetzungen am als Asylbewerberunterkunft genutzten Wohnblock an der Thomas-Müntzer-Straße: „Ausgangspunkt ist ein klar benennbares Problem im Zusammenleben zwischen Deutschen und Asylbewerbern: Deutsche fühlen sich durch den Lärm, den die Ausländer vor allem nachts machen, belästigt. [...] Der wichtigste Grund für die Ausschreitungen besteht also in einem realen Interessenkonflikt. [...] Ohne diesen Konflikt wäre es nicht zu den Ausschreitungen gekommen.“

Diese und ähnliche Beschreibungen im Kopf warnte Anfang des Monats eine beim Bürgerbündnis „Hoyerswerda hilft mit Herz“ aktive Frau vor einer Ghettoisierung im WK VIII. Dadurch, dass die Wohnungsgesellschaft in den drei Fünfgeschossern Schöpsdorfer Straße 12 bis 30 Migranten konzentriere, schaffe sie einen sozialen Brennpunkt. „Und wenn man das schon macht, dann nur mit gleichzeitiger sozialer Betreuung“, so die Frau. In der Tat fällt auf, dass in Aufgängen dort, an denen zum Teil niemand Zettel-Botschaften wie „Nein zum Heim“ oder Aufkleber der „Aktion Widerstand“ entfernt, zwischen Namen wie Krüger, Schäfer oder Radtke verstärkt auch Namen wie Mohammed, Mujahid oder Hussin an den Klingeltableaus stehen.

Während es in einigen der Aufgänge solche Namen gar nicht gibt, stehen sie an anderen Aufgängen zwei- oder dreimal. Von den 285 Wohnungen in den drei Blöcken sind laut Wohnungsgesellschaft 25 mit Menschen belegt, die nach Zuerkennung eines Aufenthaltstitels aus Asylbewerberwohnheimen ausziehen mussten.

Ist das nun ein Problem? Ein Mann, der schon länger hier wohnt, erzählt, anfänglich habe einer der neuen Nachbarn spätabends sein Radio so laut aufgedreht, dass er geklingelt habe, um sich über die Ruhestörung zu beschweren. „Seitdem ist auch Ruhe. Im Großen und Ganzen klappt das hier schon“, so der Mann. Einer derer, die neu in der Straße sind, sagt auf Englisch, er habe keine Probleme mit den Nachbarn. Allerdings schiebt er nach, er sei meist nur zum Schlafen zu Hause. Von der Wohnungsgesellschaft heißt es, die Zusammenarbeit der Kundenbetreuer mit den neuen Bewohnern sei zwar aufgrund sprachlicher Barrieren etwas anspruchsvoller, aber ansonsten „auf normalem Niveau.“

Dass die von Detlef Pollack beschriebenen Probleme von 1991 heute ebenso auftauchen können, weiß man auch in Bernsdorf. Dort sind mehr als 80 Wohnungen mit Migranten belegt – die meisten im Wohngebiet am Kubering. Im Sozialprojekt „Kube 42“ ist die Erfahrung, dass es unterschiedliche Lebensgewohnheiten sind, die für Ärger sorgen können: Hausordnung, Mittagsruhe, Mülltrennung – also nichts, was man nicht lösen könnte. Bei Hoyerswerdas LebensRäume-Genossenschaft versucht man von vornherein, die Konzentration solcher möglicher Konfliktpunkte zu vermeiden. Generell, sagt LebensRäume-Vorstand Axel Fietzek, sei eine sozial ausgewogene Durchmischung in Wohnquartieren eine wichtige Voraussetzung, um sozialen Brennpunkten vorzubeugen. Daher gehöre eine zielgerichtete Belegungspolitik schon lange zur wohnungswirtschaftlichen Strategie: „Um Segregationsprozessen vorzubeugen, wird bei jeder Vergabeentscheidung die Passgenauigkeit im Hinblick auf die Sozialbelegung mit in den Entscheidungsprozess einbezogen. Dieses Prinzip wird bei jeder Vergabe angewendet, daher gibt es bei der Vergabe von Wohnungen an Neuankömmlinge auch keine besondere Vorgehensweise.“

Vorbeugung ist möglich

Die Häuser an der Schöpsdorfer Straße waren indessen Thema eines Gesprächs zwischen Vertretern der Wohnungsgesellschaft und des Bürgerbündnisses. Unter anderem ging es um den Anschluss von technischen Geräten. Dass zum Beispiel gebrauchte, weil gespendete Waschmaschinen anfällig für Störungen, also potenzielle Ursachen für Wasserschäden und damit für Ärger mit Nachbarn sein können, war eines der Themen. Gestern war zum „Begegnungscafé“ im Jugendclubhaus auch die Verbraucherzentrale eingeladen, um den Migranten die Funktionsweise einer Haftpflichtversicherung zu erläutern. Der Gedanke dabei: Vorbeugung ist möglich.

