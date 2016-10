Wenn Kumpel Kolonne fahren Bei einem spektakulären TranZurzeit wechseln Riesenbagger von einem Tagebau zum anderen. Die Mibrag spricht von ihrem größten Gerätetransport.sport haben am Mittwoch tonnenschwere Bergbaukolosse zwischen Groitzsch und Neukieritzsch im Südraum Leipzig die Bundesstraße 176 überquert.

Schaulustige beobachten in Groitzsch den Transport von Braunkohlebaggern und Förderanlagen. © dpa

Per Sprechfunk erhält Christian Rystok die Anweisung, fünf Grad nach Osten zu schwenken. Der Mann im Blaumann tippt einen der beiden Joysticks an, zwischen denen er sitzt. Normalerweise sagt ihm das GPS, das Navigationssatellitensystem, wo es langgeht. Doch an diesem Mittwoch ist Christian Rystok auf ungewohnten Pfaden unterwegs.

Etwa 20 Meter über dem Boden sitzt er im Leitstand des Eimerkettenbaggers ERs 1120 – eines Koloss aus 2 600 Tonnen Stahl. Während er den Joystick antippt, schaut der Bergmann auf den großen Monitor zu seiner Rechten. Dort leuchten verwirrend viele kleine grüne Punkte und zeigen all die Elektromotoren an, die dem Tagebauriesen mit seinen 39 Baggereimern Leben einhauchen. Doch die Fördertechnik bewegt Christian Rystok schon seit dem 15. September nicht mehr. Denn seit 14 Tagen schon leisten ausschließlich die fünf Kettenantriebe Schwerstarbeit, die den Bagger fortbewegen. Dutzende Bergleute sind mit ihren Großgeräten auf der angeblich längsten Tour der Betriebsgeschichte der Mitteldeutschen Braunkohle AG (Mibrag). Das Unternehmen spricht vom größten Gerätetransport der Firmengeschichte.

Insgesamt müsse man 14 Kilometer zurücklegen, sagt Jürgen Scheibe, der an anderen Tagen ebenfalls im Leitstand sitzt und jedes Großgerät der Mibrag fahren kann, wie er sagt. „Etwa sechs Meter schaffen wir in der Minute“, sagt der 50-Jährige. Vier Großgeräte sind derzeit auf dem Weg. Sie verlassen den Tagebau Vereinigtes Schleenhain und rollen zum nördlich gelegenen neuen Abbaufeld Peres. Dort soll im November die erste Kohle für das Kraftwerk Lippendorf aus der Erde geholt werden. Am Dienstag hatte die Kolonne aus insgesamt 6 000 Tonnen Stahl die Bundesstraße 176 erreicht, die im Südraum von Leipzig die Orte Groitzsch und Neukieritzsch verbindet.

Am Mittwoch setzt der Tross Punkt acht Uhr seine Reise fort. Hinter jedem Großgerät ziehen Traktoren mobile Transformatoren her. An der hängt das 6-kV-Kabel. Die Trafos liefern den Strom für die Antriebe der Bagger. Alle vier Großgeräte stammen aus den 1980er-Jahren und wurden von Takraf Leipzig montiert, dem volkseigenen Kombinat, das alle Tagebaugroßgeräte der DDR gebaut hat. „Solide Technik, die auch nach 30 Jahren noch läuft“, so Anlagenfahrer Jürgen Scheibe.

Es ruckelt leicht im Leitstand. Die mächtigen Ketten überwinden den Straßengraben der B 176 und gleich darauf die Bundesstraße. Sie war zuvor mit Vlies und einer einen Meter hohen Sandschicht überdeckt worden. Ob die Asphaltpiste danach saniert werden muss, weiß am Mittwoch keiner genau. Ähnlich verhält es sich mit der 220-kV-Überlandleitung, die von den Masten abgehängt werden musste, weil die Stromleitungen zu tief hängen für die bis zu 40 Meter hohe Fördertechnik. Am Mittwoch liegen die Leitungen in einem eigens dafür ausgehobenen Graben – eingebettet in Vlies und Stroh, überschüttet mit Erde.

Auf dem Weg zum neuen Standort rollt der Tross über bereits rekultivierte Bergbaufläche, hier war der Tagebau Schleenhain bis 1994 aktiv. Inzwischen liegt die bis zu 90 Meter tiefe Grube weiter südlich. Der Tagebau gehört zu den großen Lagerstätten im Süden der Leipziger Tieflandsbucht und wird seit 1949 betrieben. Er besitzt vier Flöze mit einer Mächtigkeit von zwei bis 30 Metern. Alle gelten als abbauwürdig.

Im Gebiet von Peres wurde seit 1963 Kohle gefördert. 1991 schloss man die Grube vorzeitig. Zu jener Zeit hatten die Bergleute etwa zwei Drittel der Kohlevorräte aus der Erde geholt. Nun will die Mibrag eigenen Angaben zufolge noch einmal 150 Millionen Euro investieren, um bis 2035 die verbliebenen Vorräte von etwa 118 Millionen Tonnen zu fördern. Danach soll die Grube geflutet werden und der Pereser See entstehen.

Seit 2014 wird das neue Abbaufeld Peres wieder aufgefahren. Anlagen zur Energieversorgung wurden errichtet, neue Bandanlagen für den Transport verlegt. Wichtigstes Projekt ist ein neuer Masseverteiler – künftig so etwas wie das logistische Zentrum des neuen Abbaufeldes. Es ist der Knotenpunkt, an dem Abraum und Kohle auf die Bandanlagen verteilt werden.

Vereinigtes Schleenhain ist nach Mibrag-Angaben der einzige Tagebau, der Abraum und Kohle ausschließlich auf Bandanlagen transportiert. Der Abraum, so Anlagenfahrer Jürgen Scheibe, werde von Peres aus auf die Innenkippe von Schleenhain gebracht, die Kohle ins nahe Kraftwerk Lippendorf.

Vom Leitstand des Baggers ist der Kirchturm von Pödelwitz zu sehen. Die meisten Einwohner haben das kleine Dorf schon verlassen. Viele sind auf Kosten der Mibrag in die nahe Stadt Groitzsch gezogen. „Man hat den Leuten so viel Angst vor dem herannahenden Tagebau gemacht, dass viele freiwillig weg wollten“, sagt der Senior des Metallbaubetriebes Dieter Kraneis. Die Familie gehört zu den sechs Familien, die sich in Zeiten des Kohleausstieges nicht mehr von ihrer Scholle vertreiben lassen wollen.

Auf dem Bagger sieht man ein Ende des Braunkohletagebaues jenseits des Jahres 2040. „Wir haben Arbeit bis zur Rente“, sind sich beide Anlagenführer sicher.

Da irritiert sie auch nicht, dass die Mibrag gerade Medienberichte bestätigt hat, denen zufolge in den nächsten Jahren mehr als 300 Stellen gestrichen werden sollen, weil der Braunkohleabbau schrumpft. Man wolle sozialverträglich vorgehen, Altersteilzeit nutzen, hieß es. Betriebsbedingte Kündigungen soll es bis 2020 nicht geben, und der Tagebau Vereinigtes Schleenhain ist erst einmal nicht betroffen.

