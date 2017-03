Wenn es plötzlich dunkel wird Stromanbieter im Freistaat kappen täglich säumigen Kunden die Leitungen. Doch es gibt einen Ausweg.

© Symbolbild: dpa

So oft man auch den Schalter betätigt, der Elektroherd reagiert nicht, die Lampen in der gesamten Wohnung bleiben dunkel und das elektrische Heizgerät wärmt nicht mehr, obwohl die Technik eigentlich in Ordnung ist.

Der Grund für den Ärger ist dann oft ein anderer: Der zuständige Stromanbieter hat die Leitung gekappt. Im vergangenen Jahr gab es allein in den drei sächsischen Metropolen Dresden, Leipzig und Chemnitz statistisch gesehen jeden Tag mehr als 20 solcher Fälle – insgesamt kam es dort bis zum Jahresende zu 7 972 Stromabschaltungen. Diese Zahl gab jetzt Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der Linksabgeordneten Susanne Schaper bekannt.

In aller Regel erfolgen diese Sperren aus nur einem Grund: Die Stromrechnungen sind seit Längerem nicht bezahlt worden und auf die Aufforderung zum Begleichen der Fälligkeiten wollten oder konnten die Kunden nicht reagieren. Als letzte Warnung gilt dann ein klares Ultimatum der Anbieter, die mindestens drei Werktage im Voraus ankündigen müssen, wann aus diesem Grund endgültig Schluss ist mit der Stromlieferung. Danach wird es dunkel und kalt. Im Schnitt dauert es vier bis fünf Tage, bis doch eine Zahlung erfolgt und der Strom wieder fließt.

So beklemmend hoch die aktuelle Zahl der Stromsperren auch ist, verbirgt sich dahinter aber zumindest ein positiver Aspekt: Mit dem neuen Jahreswert sinkt die Zahl der Stromabschaltungen erstmals wieder auf das Niveau kurz nach der Jahrtausendwende. In der Zeit dazwischen sah es lange noch drastischer aus – da kam es Jahr für Jahr zu wesentlich mehr Abschaltungen und 2012 mit 13 568 Fällen zum bisherigen Negativrekord. Und das nur in eben jenen drei Städten. Außerhalb von Dresden, Leipzig und Chemnitz werden die Stromabschaltungen bisher noch nicht gesamtstatistisch erfasst, obwohl sie auch dort an der Tagesordnung sind, wie jetzt aktuelle Recherchen der SZ ergaben. Die Energie- und Wasserwerke Bautzen verzeichnen demnach für 2016 mit etwa 350 Sperren in etwa das Niveau der vorangegangenen Jahre. Ulrich Rudolph, Geschäftsführer der Freitaler Strom und Gas GmbH kommt dagegen mit 297 Fällen auf einen leichten Anstieg. Ebenso wie die Energieversorgung Pirna GmbH, die im Vorjahr nur noch 186 Kunden statt 268 (2015) sperren musste.

Was nach den einzelnen Sperren passiert, ist unterschiedlich. „Erstaunlicherweise bezahlt dann ein Großteil den gesamten offenen Betrag“, so Ulrich Rudolph. Eher schlechte Erfahrungen mache man bei Ratenzahlungen – die Betroffenen würden dabei oft nur neue Schulden machen. Eine andere Alternative ist daher fast überall im Kommen: der Vorkassezähler. Dabei kann man ein bestimmtes Guthaben auf eine Kundenkarte aufladen. Vor Ort in einen Spezialzähler gesteckt, wird danach Strom geliefert, bis der Betrag verbraucht ist. Alle Probleme werden so aber auch nicht gelöst. „Leider bessert sich das Zahlungsverhalten einer bestimmten Schicht nicht.“ Das wissen auch andere Anbieter nur allzu gut. Die Stadtwerke Löbau mussten im Vorjahr etwa 70 Stromanschlüsse sperren, in Zittau waren es ungefähr 100. Auch in Ostsachsen wird versucht, bei Zahlungsschwierigkeiten auf kundenfreundliche Lösungen wie Ratenzahlungen zurückzugreifen oder mit sogenannten „Stromsparhelfern“ den Verbrauch und somit auch den Rechnungsbetrag zu senken. Die Stadtwerke Elbtal GmbH setzt dabei auf einen verständlichen Mahnprozess. Durch eine frühzeitige Information der Kunden, so heißt es, gelinge es oft, eine Sperrung zu vermeiden. 2015 kam es zu 177 Abschaltungen, vergangenes Jahr waren es nur noch 142.

Bei den Stadtwerken Riesa gab es zuletzt auch weniger Fälle – rund 220. In Döbeln wurden 153 Anlagen gesperrt. In beiden Regionen setzt man bei Zahlungsproblemen ebenfalls auf Vorkasse oder Raten und bietet Verbrauchsoptimierungen an.

Mitarbeit: Rechercheteams der SZ-Lokalredaktionen

