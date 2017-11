Wenn es auch finanziell zappenduster wird Die Überschuldung steigt in Sachsen auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Das Thema holt nun auch die Mitte der Gesellschaft ein.

Allein in Leipzig wurde es im vergangenen Jahr für fast 4400 Haushalte zappenduster. © Symbolbild/Julian Stratenschulte/dpa

Im vergangenen Jahr wurde 7 972 sächsischen Haushalten der Strom abgedreht, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen konnten – oder wollten. So steht es in der Antwort von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) auf eine kleine Anfrage der Linken im Landtag unter Berufung auf die Energieversorger. Über die Zahlungsrückstände gibt es keine Angaben – und schon gar nicht über die Schicksale dahinter.

Der abgestellte Strom zeigt die Dramatik von Überschuldung. Allein in Leipzig wurde es für fast 4 400 Haushalte zappenduster – mehr als die Hälfte aller sachsenweit Betroffenen. Kein Wunder, steht die Messestadt doch seit Jahren mit Abstand ganz oben im Überschuldungsranking. Auch im jüngsten Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform dominiert die selbst ernannte Boomtown das Negativranking im Freistaat. Gut jeder achte Erwachsene ist dort überschuldet, heißt es in dem Papier, das der SZ vorliegt. Zum Vergleich: Die 64 000 dauerklammen Leipziger könnten die Fußballarena von RB 1,5 Mal füllen.

Landkreis Bautzen Musterschüler

Überschuldet ist, wer Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt und zur Deckung des Lebensunterhalts weder Vermögen noch Kredite parat hat. Kurz: Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen. Im Gegensatz dazu ist Verschuldung durchaus normal, gewollt und notwendig, damit Privathaushalte gesellschaftlich teilhaben und Unternehmen investieren können – vorausgesetzt sie zahlen ihre Schulden vereinbarungsgemäß zurück.

Basis des Dossiers von Creditreform sind Privatinsolvenzen, Inkassofälle, Offenbarungseide. Der Atlas sortiert bis hin zu Straßenzügen. Die Auskunftei ist Marktführer für Wirtschaftsinformationen und Inkasso in Deutschland und Europa. In Dresden betreuen 45 Mitarbeiter gut 1 850 Firmenkunden im Postleitzahlgebiet 01.

In Deutschland gibt es fast sieben Millionen überschuldete Privatleute, 60 000 mehr als ein Jahr zuvor. Dass die Quote dennoch leicht sank, hängt mit der gewachsenen Migration und Zuwanderung zusammen. Sie liegt im Osten erneut über der des Westens. Nur in Brandenburg gab es einen Rückgang, die größten Zuwächse in Bayern, das mit der geringsten Quote aber Musterschüler bleibt vor Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen. Im Freistaat ist der Landkreis Bautzen Primus.

„Frauen holen im negativen Sinne auf, Altersüberschuldung nimmt weiter zu“, fasst Thomas Schulz, Prokurist bei Creditreform in Dresden, wesentliche Aussagen der Untersuchung zusammen. Demnach seien 194 000 Menschen in Deutschland ab 70 Jahren überschuldet, 20 000 mehr als vor einem Jahr. Hingegen gehe die Überschuldung der Unter-30-Jährigen nochmals zurück auf gut 1,6 Millionen Bürger. Zudem zeige sich, dass erneut fast alle neuen Fälle aus der „Mitte der Gesellschaft“ stammen. In gehobeneren und unteren Schichten geht das Phänomen leicht zurück.

Ursachen von Überschuldung sind vielfältig: gescheiterte Selbstständigkeit, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung, Trennung, Tod des Partners – aber auch fehlende Finanzkompetenz. Laut Umfragen weiß jeder Vierte nicht, was eine Schufa-Auskunft ist. Ähnliche Wissenslücken gibt es zu Lohnabtretung, Restschuldversicherung, Rückgaberecht. Folge: Immer mehr Leute tappen in die Schuldenfalle.

„Trotz guter Konjunktur erwarten wir eine Zunahme“, sagt Thomas Schulz. „Offenbar führen Konjunkturboom, steigende Löhne und hohe Jobsicherheit zu teils überzogenem Konsum.“ Online-Shopping in der Anonymität des Internets fördere den Kauf auf Pump. Da könne man schnell mit der Zahlungsfähigkeit in Konflikt geraten.

Angst vor dem sozialen Tod

Betroffene sind im doppelten Sinn im Dunkeln. „Nur rund acht Prozent der Überschuldeten in Sachsen haben Zugang zu gemeinnütziger Schuldnerberatung“, beklagt die Liga, ein Bündnis der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Es fehle ein bedarfsgerechtes, flächendeckendes Beratungsangebot, heißt es. Die Liga halte im Freistaat 68 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen mit 77 Vollzeitkräften vor, die sich 2016 mit 17 800 Fällen befasst hätten. Hinzu kämen gut 15 600 Kurzberatungen. Viele blieben aus falscher Scham fern. Dabei sei die Beratung kostenfrei und anonym. „Hauptklientel sind alleinerziehende Frauen und Männer, aber auch Familien mit mehreren Kindern“, sagt Thomas Neumann, Sprecher des paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Sachsen. Ferner kämen immer mehr Ältere. Auf dem Land sei das Netz der Anlaufstellen zu dünn und die Personalausstattung oft viel zu gering. Die Liga fordert, die Beratung vor allem dort zu verdoppeln.

„Jeder Euro, der in die Beratung fließt, führt zu Einsparungen von zwei Euro an sozialen Folgekosten“, rechnet sie vor und begrüßt den Landtags-Auftrag an das Sozialministerium, bis 2018 ein Gesamtkonzept vorzulegen. „Schulden üben enormen Druck auf Menschen aus, Betroffene fürchten um nichts mehr als um ihre Existenz“, sagt Liga-Chef Christian Schönfeld. Betroffene hätten Angst vor einer Zwangsräumung oder davor, ohne Wasser und Strom im Dunklen zu sitzen. Und sie fürchteten den sozialen Tod, wenn sie nicht mehr am kulturellen Leben teilnehmen können.



