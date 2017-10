Wenn Eltern überfordert sind Nicht nur arme Familien sind auf Unterstützung angewiesen, sagt der Leiter des Jugendamts.

Nicht in jeder Familie läuft es rund. In besonders schwierigen Fällen setzt das Jugendamt auf Familienhelfer. Die sollen Eltern entlasten und in ihrer Rolle stärken. Aktuell sind allein in Riesa 65 Familien betroffen.

Stefan Sári leitet das Kreisjugendamt in Meißen, das unter anderem für die Familienhilfe im Landkreis zuständig ist.

Wenn Mütter und Väter ihre Kinder vernachlässigen oder mit dem Elterndasein überfordert sind, soll das Kinderheim trotzdem das letzte Mittel sein. Stattdessen versuchen Familienhelfer, den Erwachsenen bei der Erziehung unter die Arme zu greifen. Derzeit sind sie mit 285 Fällen im Landkreis beschäftigt, davon 65 im Stadtgebiet Riesa. Die SZ sprach mit dem Leiter des Jugendamts, Stefan Sári, darüber, was die Familienhilfe leisten soll – und was sie nicht zu leisten vermag.

Herr Sári, die wenigsten können sich wahrscheinlich unter dem Begriff des Familienhelfers etwas Konkretes vorstellen. Was ist denn das Ziel der Familienhilfe?

Ziel der sozialpädagogischen Familienhilfe ist es, durch intensive Betreuung und Begleitung Familien zu unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Es geht im Kern darum, den Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben zu helfen.

Melden sich die Familien selbst beim Jugendamt, wenn sie Probleme haben – oder geht das Amt auf die Eltern zu?

Beides ist der Fall. Es gibt Eltern, die Hilfe suchen und sich bei uns melden. Das ist uns das Liebste, denn dann wissen wir bereits: Sie sind offen für Hilfe. In anderen Fällen müssen wir von Amts wegen unterwegs sein, weil wir Hinweise bekommen: von Nachbarn, Ärzten, Schulen, manchmal auch der Polizei. Die Kollegen vom Allgemeinen Sozialen Dienst prüfen dann diese Hinweise. Dabei gilt es, in besonderem Maß umsichtig und sensibel vorzugehen.

Können Eltern denn auch zur Familienhilfe gezwungen werden?

Das geht auch, indem das Gericht entsprechende Auflagen erteilt.

Welche Aufgaben übernehmen die Familienhelfer?

Das ist sehr vielschichtig. Hauptziel ist immer die Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht beispielsweise um Unterstützung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützend zur Seite zu stehen.

Von welchen Krisen sprechen wir da?

Da sind zum Beispiel junge Mütter und Väter, die sind selbst noch nicht reif genug, um einen eigenen Haushalt mit Kind zu führen. Das beginnt bei der Hygiene und hört auf bei organisatorischen Dingen, etwa dem Antrag für das Kindergeld. Anderen fehlt es einfach am Wissen, was überhaupt für ein Kind adäquat ist, zum Beispiel Erziehung oder aber auch im täglichen Miteinander. Wir haben aber auch ganz andere Fälle.

Welche?

Ich denke da an ein konkretes Beispiel einer alleinerziehenden Mutter. Ihr Kind war ein Schreikind, das so viel Aufmerksamkeit benötigte, dass die Frau einfach nicht mehr dazu gekommen ist, Grundlegendes zu erledigen, wie Finanzmittel für das Familienleben zu generieren. Sie hatte schlichtweg keinen Euro mehr und stand neben dem leeren Kühlschrank, auch vor einer Wohnungsräumung. Hier lag eine typische Überforderungssituation vor, die erkannt und im Nachgang durch den Einsatz einer Familienhilfe unterstütz werden konnte.

Klingt, als seien das nicht immer Fälle für klassische Sozialarbeiter.

Mehrheitlich sind sie das, aber nicht grundsätzlich. Um jemandem zu erklären, wie ein Haushalt geführt werden muss, brauchen Sie keine hochausgebildeten Pädagogen, sondern praktische Lebenserfahrung. Nicht, dass diese Kolleginnen und Kollegen das nicht auch tun würden, gleichwohl wird genau geschaut: Welche Hilfe mit welchen Ressourcen wird gebraucht.

Wie lang dauert denn diese Hilfe?

Die sozialpädagogischen Familienhilfe ist in der Regel kein Thema, das nur für eine Woche gebraucht wird. Wenn ein Auftrag an die freien Träger geht, dann steht im Vorfeld die Fallprüfung, das Hilfeplangespräch, und geht in den schriftlich fixierten Hilfeplan über. Der ist in der Regel auf sechs Monate angelegt und kann spätestens danach erneuert werden. Die Familienhelfer sind dann je nach Bedarf meist zwei bis neun Stunden in der Woche vor Ort, manchmal auch länger.

Kürzlich sorgte ein Fall in Riesa für Kritik an der Arbeit der Familienhelfer. Eine Gutachterin bei Gericht deutete an, die eingesetzten Sozialarbeiter hätten sehen müssen, dass da etwas schief läuft, etwa anhand der hygienischen Zustände. Wo sehen Sie Grenzen dessen, was die Pädagogen leisten können?

Grenzen sind da vielschichtig und beginnen bei einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und den Sozialarbeitern der Familienhilfe. Ein wichtiger Faktor ist die Kenntnislage und der offene Zugang verbunden mit dem Zeitfenster, welches in der jeweiligen Familie zur Verfügung steht. Wenn die im Vorfeld vereinbarte oder festgelegte Zeit der Zusammenarbeit verbraucht ist und es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten gibt, während der Familienhelfer da ist, kann weder der Familienhelfer noch das Jugendamt reagieren. Wenn die Tür zu ist, weiß außer den Personen in der Wohnung niemand, was dort passiert. Es gibt leider auch schwierige Krankheitsbilder, mit denen die Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Gleichzeitig gibt es aber auch gut situierte Eltern; die wissen, wie sie dem Helfersystem, sprich den Kinderärzten, den Sozialarbeitern und sonstigen Eingebundenen, etwas vorspielen können. Das ist letztlich auch die tägliche Herausforderung und Schwierigkeit an der Arbeit: Zu schauen, dass die Familie mit Blick auf das Kindeswohl funktioniert.

Und da geht es nicht um die eigenen Wertevorstellungen, sondern vielmehr darum, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Gleichzeitig müssen die Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst zusammen mit den beauftragten Familienhelfer erkennen: Wo liegt eine Situation vor, die für das Kind eine Gefährdung darstellt? Da ziehe ich jeden Tag den Hut vor meinen Kollegen.

Das Gespräch führte Stefan Lehmann.

