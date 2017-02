Wenn die Schule später anfängt Die TU Dresden will 700 Schüler auf eine Versuchsschule schicken. Dort wird der Unterricht der Zukunft erforscht.

Schüler, die ausschlafen dürfen, keine Noten bekommen und Lehrer haben, die ihnen noch im Unterricht Einzel-Nachhilfe geben. Was sich viele Jugendliche wünschen, soll im kommenden Jahr Wirklichkeit werden. Die Technische Universität will in Dresden eine öffentliche Versuchsschule für bis zu 700 Kinder aufbauen und dort neue, mitunter auch ungewöhnliche Unterrichtskonzepte ausprobieren. Ein Plan, der schon jetzt nicht nur auf Gegenliebe stößt.

Ob Gruppenarbeit, Ganztagskonzepte oder Englischunterricht in der Grundschule: Viele Dinge, die heute in der Schule selbstverständlich sind, wurden irgendwann einmal in Versuchsschulen erprobt und später in den regulären Lehrplan übernommen. Die Überarbeitung des sächsischen Schulgesetzes erlaubt es, dass solche Versuchsschulen nun auch im Freistaat eingerichtet werden können. Eine Möglichkeit, welche die Erziehungswissenschaftlerin Professor Anke Langner nutzen möchte und für Dresden ein Konzept erarbeitet hat. Was den Kindern sehr entgegenkommen dürfte: Sie müssen nicht mehr pünktlich an der Bank sitzen, wenn es draußen noch zappenduster ist. Erst neun Uhr geht die Schule los. In Gruppen werden sich starke und schwache, jüngere und ältere Schüler gemeinsam auf die Suche nach Lösungswegen machen. Starre Fächergrenzen werden aufgebrochen, der Frontalunterricht weitestgehend abgeschafft. „Das heißt nicht, dass der Lehrer unbedeutend wird“, sagt Langner, die das Konzept für die Versuchsschule entwickelt hat. Die Pädagogen sollen stattdessen die Lernumgebung für die Erst- bis Zehntklässler gestalten.

Das ist bei Weitem nicht das Einzige, was umgekrempelt werden soll. Statt in 45 Minuten dauernden Unterrichtsstunden wird in zwei Blöcken gelernt, die jeweils drei Stunden lang sind. Dazwischen haben die Schüler eine ausgedehnte Mittagspause. Auch die Ferien werden sich von denen der anderen Dresdner Kinder unterscheiden. Im Sommer schließt die Versuchsschule zwar, aber nur für zwei Wochen.

Schwerpunkte will Anke Langner auf das gemeinsame Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder legen. Außerdem sollen sich die Schüler demokratisch an den Entscheidungsprozessen beteiligen dürfen und von Anfang an mit Computer und anderer Technik lernen. So kann sich Anke Langner einen Raum vorstellen, in dem Lego-Roboter gebaut werden – praktisches Training von Mathematik und Physik. „Wir stellen uns einen offenen, individuellen, aber nicht vereinsamten Unterricht vor“, so Langner. Die Inhalte der sächsischen Lehrpläne müssten trotzdem abgearbeitet werden. Denn nach der zehnten Klasse schreiben die Jugendlichen die gleichen Prüfungen wie alle anderen.

An einem Teil der bislang unklaren Kosten könnte die Landeshauptstadt als mögliche Trägerin der Schule beteiligt werden. Zumindest die Bereitschaft hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung signalisiert, allerdings nur dank der Stimmen von Linke, Grünen und SPD. Kein Kind könnte das Wissen heute mehr mit dem Trichter eingeprügelt bekommen, sagte Stadträtin Dana Frohwieser (SDP). Die Schüler müssten mit modernen Medien umgehen können, mit fremden Kulturen, und sie müssten interdisziplinär arbeiten können.

Die CDU zeigte sich da deutlich skeptischer. Die Schule habe sich in den letzten Jahren schon sehr stark verändert, entgegnete die Bildungsexpertin der Christdemokraten, Heike Ahnert. Ihre Partei wolle zunächst auch den neuen Schulnetzplan abwarten, bevor sie sich zur Versuchsschule positioniert.Als einen kläglichen Versuch, Dresdner Schulprobleme zu lösen, haben der Stadtschülerrat und der Kreiselternrat das Projekt bezeichnet. Schulversuche würden grundsätzlich begrüßt, allerdings sollte moderneTechnik längst auch in anderen Schulen vorhanden sein.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ist schon einmal beauftragt worden, Standortvorschläge zu unterbreiten, vorzugsweise in Prohlis. Eine Idee, die nicht von der Universität stammt. „Wir wurden gefragt, ob wir uns Prohlis vorstellen könnten“, so Langner. „Natürlich können wir das. Wir wollen alle Bevölkerungsschichten in der Schule abbilden.“

Auch an der Universität gibt es noch einiges zu tun. So müssen die Wissenschaftler noch ein Datenschutzkonzept für die mindestens zehn Jahre dauernde Forschung erarbeiten. Außerdem muss der Landtag noch das neue Schulgesetz verabschieden, das Versuchsschulen überhaupt erst ermöglicht.

