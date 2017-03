Weniger Unterrichtsstunden an Fachoberschulen Mehr als 5 800 Schüler machen in Sachsen ihre Fachhochschulreife. Sie sollen ab dem nächsten Schuljahr entlastet werden.

Das Kultusministerium hat die Schulordnung und Stundentafeln der Fachoberschulen überarbeitet – erstmals seit 19 Jahren. Damit soll die Unterrichtsbelastung gesenkt werden. In allen Fachrichtungen haben die Fachoberschüler ab dem nächsten Schuljahr 32 Unterrichtsstunden wöchentlich, teilt das Kultusministerium mit. Bisher lag die Zahl je nach Fachrichtung bei 31 bis 37 Unterrichtsstunden – mehr, als die Kultusministerkonferenz vorgibt. Insgesamt wurden 20 Lehrpläne neu geschrieben oder überarbeitet.

Geplant ist, den Matheunterricht zu vereinheitlichen. Bisher wurden technische und nicht-technische Mathematik unterschieden. Das Fach Sozialkunde wird in das neue Fach Geschichte/Gemeinschaftskunde integriert. Fachoberschüler werden in Zukunft auch in Musik, Kunst oder Literatur unterrichtet. Die Schüler können ab dem kommenden Schuljahr auch Projektarbeiten, Hausaufgaben, Dokumentationen, Kurzberichte und Präsentationen als Leistungsnachweise einbringen. Neu sind auch Regelungen zum Notenausgleich sowie zusätzliche mündliche Prüfungen.

Mit neuen Konzepten für Praktika wird die Berufs- und Studienorientierung verbessert. Dafür arbeitete das Ministerium eng mit der Industrie- und Handels- sowie der Handwerkskammer zusammen, so Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU).

Mit der Neuregelung soll auch der Zugang zur Fachhochschulreife erleichtert werden. Die Fachoberschule sei ein wichtiger Anschluss an die Oberschule, heißt es. Die Fachhochschulreife kann in zwei Schuljahren oder in einem Schuljahr erworben werden. Schüler, die den einjährigen Bildungsgang absolvieren wollen, müssen nun drei Jahre in einem Beruf gearbeitet haben, der für die Fachrichtung förderlich ist. Bisher waren fünf Jahre Voraussetzung, um aufgenommen zu werden. Wer einen Berufsabschluss in der Fachrichtung hat, benötigt keine dreijährige Berufstätigkeit. Der Berufsabschluss muss mit mindestens zweijähriger Ausbildungsdauer erworben worden sein.

Derzeit lernen in Sachsen etwa 5 800 Schüler an einer Fachoberschule. Für die Aufnahme an einer Fachoberschule gibt es keine Altersbeschränkung.

Anfang des Jahres hatte das Kultusministerium schon die Regeln an den allgemeinbildenden und den beruflichen Gymnasien geändert. Ziel ist es, die Unterrichtsbelastung zu senken.

