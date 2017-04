Weniger Straftaten in der Oberlausitz Die Kriminalität ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die sichersten Gemeinden liegen im Kreis Bautzen.

Die Polizeidirektion Görlitz hat die Kriminalitätsstatistik für 2016 vorgestellt. Fazit: Es gibt weniger Straftaten in Ostsachsen. © dpa

Sinkende Kriminalitätsbelastung in den Landkreisen Bautzen und Görlitz: Die Zahl der Straftaten hat in der Oberlausitz den tiefsten Stand seit zehn Jahren erreicht. In diesem Zeitraum sind die Fallzahlen um knapp 17 Prozent zurückgegangen. Das zeigt die am Donnerstag veröffentlichte Kriminalstatistik der Polizeidirektion Görlitz. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote auf mehr als 60 Prozent gestiegen. „Ein herausragender Wert“, freut sich der scheidende Görlitzer Polizeipräsident Conny Stiehl.

Er sehe das als Ergebnis jahrelanger, intensiver Ermittlungsarbeit, so Stiehl. Ein Schlüssel des Erfolges sei die enge und professionelle Zusammenarbeit mit der polnischen und tschechischen Polizei. Dennoch sei die Situation keinen Grund, sich auszuruhen, sagt der Polizeipräsident.

Die Statistiker der Polizei listen 2016 für die Landkreise Bautzen und Görlitz insgesamt 36 655 Straftaten auf. 2015 wurden noch 38 979 Fälle gezählt, im Jahr davor 41 027 Fälle. Damit hat sich die Kriminalitätsbelastung in der Oberlausitz im vergangenen Jahr entgegen den allgemeinen Trend in Sachsen entwickelt, bei dem ein Anstieg zu verzeichnen ist. Auch bei Wohnungseinbrüchen registriert die Polizeidirektion Görlitz im Gegensatz zu den großen Städten im Freistaat weniger Fälle: Von noch 809 Fällen im Jahr 2015 ist die Zahl der Einbrüche 2016 auf 668 gesunken.(szo)

Aus der Polizeistatistik zurück 1 von 10 weiter Die Region Ostsachsen wird sicherer. Die Kriminalitätsbelastung ist auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. In diesem Zeitraum ist die Zahl der Straftaten um knapp 17 Prozent gesunken. Gleichzeitig werden mehr Straftaten aufgeklärt. Die Aufklärungsquote von 60 Prozent sei ein herausragender Wert, so Polizeipräsident Conny Stiehl. Der Wer liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt von 55,8 Prozent. Der Landkreis Bautzen ist laut Kriminalitätsstatistik sicherer als der Landkreis Görlitz. Die meisten Straftaten werden entlang der polnischen Grenze verübt. Besonders betroffen sind die Städte Görlitz und Zittau sowie Horka und Weißwasser. Weniger Kriminalität entlang der tschechischen Grenze: Die Zahl der Straftaten ging insgesamt von 3 918 Fällen 2007 kontinuierlich auf 2 117 im Jahr 2016 zurück. Am sichersten ist der ländliche Raum. Die Gemeinden mit der niedrigsten Kriminalität sind Crostwitz, Räckelwitz, Lichtenberg und Puschwitz. Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist um ein Fünftel gesunken - von 2 509 im Jahr 2014 auf 1 968 im vergangenen Jahr. Görlitz und Hoyerswerda sind mit 570 beziehungsweise 307 Fällen die Hochburgen der Fahrraddiebstähle. In Bautzen wurden 118 Räder entwendet. Deutlich weniger Autodiebstähle: Insgesamt wurden 2016 409 Fahrzeuge gestohlen, 2015 waren es noch hundert mehr. Die meisten Autos verschwinden aus Görlitz und Zittau. Mehr Straftaten durch Asylbewerber: 2016 wurden der Polizei insgesamt 1 364 Straftaten bekannt, die von Flüchtlingen begangen wurden. Das sind zwölf Prozent mehr als im Jahr davor, angezeigt wurden in der Regel Eigentumsdelikte, vor allem Ladendiebstähle, Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen. Fast jeder dritte Tatverdächtige ist Ausländer. Von 15 226 ermittelten Tatverdächtigen waren 2016 4 948 nicht-deutscher Nationalität. Die meisten davon hatten die polnische oder tschechische Staatsbürgerschaft.

Die gesamten Zahlen gibt es hier in einem pdf-Dokument der Polizeidirektion Görlitz, inklusive Tabellen, Grafiken und Statistiken.

