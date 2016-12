Weniger Selbstanzeigen wegen Schwarzgeldkonten Die Steuerrückstände sind in den letzten Jahren gesunken. Doch allein die Sachsen schulden dem Fiskus 140 Millionen Euro.

© Symbolfoto: dpa

Bis zum neuen Jahr haben Sachsens Steuerzahler Ruhe vor dem Fiskus. Die Finanzbeamten werden bis dahin keine Betriebe prüfen und keine Gerichtsvollzieher schicken. Aber ab dem 2. Januar dürfte es für einige Sachsen ungemütlich werden. Rund 140 Millionen Euro Steuerschulden haben die Finanzbehörden für die ersten drei Quartale dieses Jahres bilanziert.

Wie viele Privatpersonen und Unternehmen betroffen sind, werde in der Statistik jedoch nicht erfasst, teilt Stephan Gößl mit, Sprecher des Finanzministeriums. Gegenüber den Vorjahren sind die Steuerschulden der Bürger erneut gesunken. 2015 verzeichneten die Finanzämter im Vergleichszeitraum Außenstände in Höhe von knapp 154 Millionen Euro, 2012 waren es noch rund 196 Millionen.

Mit deutlich weniger zusätzlichen Steuereinnahmen muss der Freistaat inzwischen rechnen, wenn es um Schwarzgeldkonten geht. Gerade einmal 29 Steuersünder haben sich in den ersten drei Quartalen 2016 sachsenweit selbst angezeigt, die ihr Vermögen bisher im Ausland, vor allem auf Schweizer Konten angelegt hatten. Das brachte knapp 700 000 Euro zusätzliche Einnahmen. 19 Selbstanzeigen gab es allein im Direktionsbezirk Dresden.

Wer sich gegenüber den Steuerbehörden ehrlich macht, kann ohne Vorstrafe davonkommen. Aber nur, wenn die Finanzbehörden noch keine Kenntnis vom Schwarzgeld haben. Sonst droht ein Strafverfahren. Prominentester Fall ist Uli Hoeneß, der 2014 rund 40 Millionen Euro nachzahlen musste und zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. In diesem Fall wussten die Fahnder schon vor der Selbstanzeige von seinen Schweizer Konten.

Der sogenannte Hoeneß-Effekt hatte 2014 für einen Boom bei Selbstanzeigen gesorgt. 354 Sachsen meldeten sich bei Finanzämtern, über zwei Millionen Euro Steuern flossen zusätzlich ins Staatssäckel.

Dass die Zahlen inzwischen so stark zurückgegangen sind, könnte daran liegen, dass 2015 die Regeln für die Selbstanzeige drastisch verschärft wurden. So müssen Steuersünder ab 25 000 Euro hinterzogener Steuern zehn Prozent Strafzuschlag zahlen, um einer Vorstrafe zu entgehen. Ab 100 000 Euro sind es 15 Prozent. Für jedes Jahr, in dem die Steuer hinterzogen wurde, sind weitere sechs Prozent Zinsen zu zahlen – rückwirkend für zehn Jahre.

Nach Angaben des Handelsblatts (Dienstag) zeigten sich bundesweit in diesem Jahr bislang 4 373 Steuerhinterzieher selbst beim Finanzamt an. Im vergangenen Jahr gab es noch 15 120 Selbstanzeigen, 2014 waren es sogar rund 40 000. (mit dpa)

