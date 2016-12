Weniger illegale Einwanderer in Sachsen Nach dem Rekordjahr 2015 geht die Zahl der Flüchtlinge stark zurück. Viele kommen jetzt aus Osteuropa.

Bundespolizisten kontrollieren in Bad Gottleuba an der A 17, der sogenannten Balkan-Route, einen tschechischen Reisebus. © dpa

Die Bundespolizei hat in diesem Jahr deutlich weniger illegale Einwanderer in Sachsen aufgegriffen als noch 2015. Bis Ende November wurden 4 311 Menschen ohne gültige Papiere erwischt – gegenüber 10 667 im Vorjahr. Die Hauptherkunftsländer sind Syrien, Afghanistan und Irak. Die Flüchtlinge werden in Grenznähe, aber auch in Bahnhöfen und internationalen Zügen ertappt. Viele sind auch über Österreich und Bayern nach Sachsen gekommen und hier das erste Mal erfasst worden.

Etwa 1 000 Menschen, die ohne gültige Papiere einreisten, sind bei Kontrollen im Bereich des Grenzübergangs Ludwigsdorf an der Autobahn 4 aufgegriffen worden, sagt Christian Meinhold, Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna. Auf dieser Route kommen viele Flüchtlinge aus der Ukraine sowie Staaten der Russischen Föderation wie Moldawien, Georgien und Tschetschenien. Nahe des Grenzübergangs Breitenau an der A 17 Prag – Dresden waren es rund 600 Frauen, Männer und Kinder, die auf Parkplätzen oder in Kleintransportern und Lkws ohne Papiere angetroffen wurden.

Spitzenreiter in Sachsen ist Dresden mit knapp 1 300 ertappten Flüchtlingen. Auch hier sind die Zahlen zurückgegangen, sagt Holger Uhlitzsch von der Dresdner Inspektion. Im vergangenen Jahr waren es noch 3 570 Asylbewerber, die illegal in die Landeshauptstadt kamen, viermal mehr als die 780 Ertappten im Jahr 2014.

Laut Meinhold sind 2016 analog zu den sinkenden Flüchtlingszahlen auch deutlich weniger Schleuser erwischt worden als in den Jahren zuvor. Gegen 143 Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. 2015 waren es 366. „Die Schleuser versuchen weiter, mit dem Elend der Menschen Kasse zu machen“, sagt der 48-Jährige. Das bleibe ein menschenverachtendes, aber wachsendes Geschäft. Die Tatverdächtigen kommen etwa aus Polen, Serbien, Rumänien, Russland und der Ukraine. Vor allem die A17 ist bei Schleusern beliebt.

Der größte Fall in Sachsen war die Festnahme eines 34-jährigen Bulgaren im August 2015 im Osterzgebirge. Er hatte auf dem Weg von Ungarn in einem Kühllaster 81 Menschen über zwölf Stunden zusammengepfercht. „So etwas geht an die Nieren“, sagt Meinhold. Denn in einem Laster derselben Schleuserbande erstickten auf der österreichischen Ostautobahn nur Tage später qualvoll 71 Flüchtlinge.

Die Ermittlungen im Schleusermilieu seien schwierig. Es gehe darum, mit Kollegen aus anderen Ländern Hintermänner und Netzwerke aufzudecken, die gefälschte Papiere beschaffen und die Schleusertouren organisieren. Im September gelang ein Schlag gegen eine deutsch-algerische Schleuserbande, deren Spuren nach Leipzig, Athen und Paris führten.

Interview mit Markus Pfau, dem Leiter der Kriminalitätsbekämpfung der Bundespolizei für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

zur Startseite