Weltneuheit zum Vernaschen Bei der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ fand eine junge Frau aus Weißig einen Investor für ihre Kuchenschaf-Erfindung. Wird sie jetzt Millionärin?

Nadine Brams mit zwei ihrer Kuchenschafe. In der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ wurde die Sächsin, die aus der Nähe von Großenhain stammt, damit über Nacht bekannt. © Caketales

Sie haben den Deal gemacht. Nadine Brams und ihr Geschäftspartner Gregor Kessler haben in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ einen der fünf Investoren von ihren lustigen Tortenständern überzeugt. Eigentlich sogar alle. Aber einer nach dem anderen sprang ab. Nur Ralf Dümmel nicht. Der smarte Unternehmer mit den rosa Strümpfen war von den Kuchen auf zwei Beinen begeistert.

Sie sehen aus wie Schafe, Mädchen oder Jungen. Der Kopf und die Beine sind jeweils aus Kunststoff. Der Bauch ist der eigentliche Kuchen, den man nach Lust und Laune dekorieren kann. „Ich glaube, dass alle Kinder diese Kuchen lieben werden“, sagte Dümmel und bot 100 000 Euro als Investitionssumme an. Dafür wollte er 30 Prozent der Geschäftsanteile. Zehn mehr als Nadine Brams und Gregor Kessler angeboten hatten. Doch das sächsisch-hessische Duo überlegte nicht lange und schlug ein.

Das sahen am Dienstagabend Millionen Fernsehzuschauer. Aufgezeichnet worden war die Sendung bereits im August. So lange musste Nadine Brams, die die Kuchenfiguren erfunden hat, über den Ausgang der Vox-Sendung schweigen. Die hübsche Sächsin, die mit ihrer kleinen Familie in Hessen lebt, hatte ihre Eltern aus dem heimatlichen Weißig am Raschütz (bei Großenhain) zu sich eingeladen, um gemeinsam die Sendung anzusehen. „Gleich nachdem wir mit unserer Präsentation durch waren, haben wir den Fernseher ausgemacht und gefeiert“, erzählt die 31-Jährige.

Vater Steffen Jähnichen ist mächtig stolz auf seine Tochter. Er hat von ihr schon einen roten Kuchen-Fußballer geschenkt bekommen, denn er ist leidenschaftlicher Bayern-München-Fan. „Nur eines stört mich“, sagt Jähnichen. „Diese Idee wird als Weltneuheit aus Hessen dargestellt. Dabei stammt sie von meiner Tochter, und die ist eine waschechte Sächsin.“

Nadine Brams ist auch stolz auf ihre Wurzeln. „Ich stehe nach wie vor zu meiner sächsischen Herkunft“, sagt sie. Doch um die Investoren im Fernsehen von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, habe sie es vorgezogen, auf Hochdeutsch und nicht auf Sächsisch zu sprechen.

Nach dem Dienstag ist die Verkaufsmaschinerie, die Ralf Dümmel mit seinen Beziehungen in Gang setzte, ganz groß angelaufen. Klingel, Bader, Otto, Karstadt … In den großen Versandhäusern sind die Kuchenschafe schon der Renner. Beim Internethändler Amazon führen sie die Bestsellerliste der beliebtesten Kuchenständer an. Ab Montag sollen die „Caketales“ auch in den Regalen bei Netto stehen.

Was ursprünglich als besonderes Geburtstaggeschenk für ihre Tochter Marie gedacht war, könnte bald ein Millionengeschäft werden. Aber daran verschwendet Nadine Brams, die Erfinderin aus Sachsen, keinen Gedanken.

zur Startseite