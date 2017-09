Weltkulturerbe Herrnhut? Was es in Dänemark schon gibt, will die Oberlausitz jetzt auch – einen Unesco-Titel. Ein kleiner Trick könnte helfen.

Herrnhut – ein Blick vom Hutberg auf die Kleinstadt. Ein Institut will den Welterbetitel für die historische Siedlung. © Thomas Przyluski

Sie wollen alles gesehen haben. Ob Lars-Arne Dannenberg und Matthias Donath das schaffen? Es wäre zumindest sportlich. Denn die promovierten Historiker machen sich gerade daran, die Ausbreitung der Freikirche „Herrnhuter Brüdergemeine“ in Europa zu erforschen. Das sind 34 Städte und Gemeinden in sieben Ländern. Der Niederjahnaer Donath und der Königsbrücker Dannenberg müssten bis nach Grönland reisen. Und auch bis nach Wolgograd, 1 000 Kilometer südöstlich von Moskau.

Möglicherweise also machen die beiden Gründer des „Zentrums für Kultur // Geschichte“ dieses Mal eine Ausnahme. Aber normalerweise fahren sie tatsächlich von Ort zu Ort, wenn sie ein historisches und kulturelles Thema in Polen oder Tschechien, der Oberlausitz oder Brandenburg, in anderen Ecken Sachsens oder Osteuropas beackern. Seien es rund 200 Grenzkirchen aus dem 17. Jahrhundert an der schlesischen Grenze oder Schlösser und Herrenhäuser in der Oberlausitz. Nun also die Herrnhuter. Matthias Donath und Lars-Arne Dannenberg wollen jene europäischen Plätze bekannter machen, an denen die Herrnhuter einst Siedlungen und christliche Gemeinden gründeten. Das Projekt dazu läuft im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018, und es gibt dafür Geld vom Bund. Damit soll das einstige Herrnhut-Netzwerk von Gemeinden und Siedlungen neu entdeckt werden.

Und das mit einem mittelfristig großen Ziel. Lars Dannenberg hofft, dass mit dem Projekt eine Grundlage geschaffen wird, um Herrnhuts besondere Siedlung in der Oberlausitz zum Weltkulturerbe zu machen. Dazu hilft ein kleiner Trick. Dannenberg und Donath wollen den Ort mit dem dänischen Christiansfeld verknüpfen. Dort gründete die Brüdergemeine 1773 eine Stadt. Die schlichte Kirche, die Gebäude, die Grabsteine – vieles entstand im Herrnhuter Stil und ist bis heute gut erhalten. 2015 wurde die Siedlung Unesco-Weltkulturerbe. Daran könnte die Stadt in der Oberlausitz angebunden werden. „Denn einen komplett eigenständigen Welterbetitel zu bekommen, ist inzwischen sehr langwierig“, sagt Lars Dannenberg.

Bei der Herrnhuter Brüdergemeine ist man darum auch vorsichtig, wie Sprecher Erdmann Carstens mitteilt: „Vielleicht erhält auch Herrnhut einst einen Welterbetitel. Jedoch muss man die vorhandenen Kräfte realistisch betrachten.“ Die Europäisch-Festländische Brüder-Unität freue sich mit Christiansfeld über den Weltkulturerbe-Titel. Das original erhaltene Ensemble einer brüderischen Siedlung habe die Auszeichnung zu Recht und auch ein wenig stellvertretend erhalten, so die Antwort auf eine SZ-Anfrage.

Die Unität verweist darauf, dass der Ursprungsort der Brüdergemeine, Herrnhut in Sachsen, in fünf Jahren 300. Geburtstag feiert. Allerdings gebe es das alte Herrnhut nicht mehr in so einem unversehrten Originalzustand, wie Christiansfeld ihn noch hat. In den letzten Jahren konnten aber – nicht zuletzt mit staatlicher Förderung – große Schritte getan werden, „um dem Ortskern wieder ein harmonisches und geschlossenes Aussehen zu verleihen“. Bis zum Jubiläum soll der Kirchensaal saniert werden. Um Mitstreiter für ihre Idee zu gewinnen, wollen die Historiker Dannenberg und Donath eine Tagung in Herrnhut auf die Beine stellen. Dort soll das Projekt „Die Herrnhuter. Von Sachsen nach Europa“ vorgestellt und weiterentwickelt werden. Ziel ist es auch, ein Netzwerk der Orte mit Herrnhuter Tradition aufzubauen. Den Machern schwebt eine Art europäische Kulturroute zu diesen Stätten vor.

Sollte es am Ende mit dem Unesco-Titel klappen, wäre es der vierte für die Region. Denn der Muskauer Pückler-Park ist Weltkulturerbe. Die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ist Unesco-Biosphärenreservat, der Muskauer Faltenbogen ein Unesco-Global-Geopark.

