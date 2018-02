Weiterer Grippetoter in Sachsen

Dresden. Ein 83-Jähriger aus dem Vogtlandkreis ist der dritte Tote in der laufenden Grippesaison in Sachsen. Der Mann starb laut dem aktuellen Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) vom Freitag an Influenza B. Danach hat sich die Zahl der gemeldeten Erkrankungen in der fünften Kalenderwoche fast verdoppelt - von insgesamt 3 006 seit Mitte Oktober 2017 auf knapp 5 869. Mitte Januar und Anfang Februar waren bereits eine 90-Jährige im Landkreis Görlitz und eine 91-Jährige im Landkreis Zwickau mit Vorerkrankungen an der Grippe gestorben. Laut LUA häuften sich auch in der vergangenen Woche Erkrankungsfälle in Kliniken, Seniorenheimen, Kitas und Schulen.

Nur 3,8 Prozent der insgesamt Betroffenen erkrankten trotz Schutzimpfung. Knapp ein Viertel aller Erkrankten war über 45 Jahre alt, je 19 Prozent 25- bis 44-jährige Erwachsene und fünf- bis neunjährige Kinder. Im Winter 2016/2017 erkrankten 16 700 Menschen in Sachsen an Influenza, 73 starben. (dpa)

