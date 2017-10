Weitere Wege im Rödertal? Stanislaw Tillich ist als Ministerpräsident zurückgetreten. Das hat auch Auswirkungen auf seinen Wahlkreis.

Ministerpräsident Tillich bei der Vereinswanderung im August im Hüttertal im Freizeit-Look. Künftig wird er im Rödertal öfter so zu sehen sein. © thorsten eckert

Wenn er bisher ins Rödertal kam, dann mit zwei gepanzerten Limousinen und Personenschützern. Beim nächsten Mal wird Stanislaw Tillich wahrscheinlich sein Auto selbst fahren.

Aber er wird trotzdem noch regelmäßig hier vorbeischauen, das hat er schon mal angekündigt. Tillich – neun Jahre lang Sachsens Ministerpräsident – ist ja nicht „nur“ Chef des Freistaats, sondern eben auch Landtagsabgeordneter. Und sein Wahlkreis ist der zwischen Radeberg, Ottendorf-Okrilla, Wachau und Königsbrück. Und das wird auch so bleiben, stellt Tillich klar – trotz, dass er Mittwochnachmittag seinen Rücktritt als Ministerpräsident bekannt gegeben hatte.

Landtagsabgeordneter wird er bleiben. Und hier – in seinem Wahlkreis – machte er in den vergangenen Jahren auch wahrlich nicht einfach nur den sprichwörtlichen „Grüßonkel“, sondern packte durchaus auch Probleme an. Hakte beispielsweise beim ewig nicht kommenden Weiterbau der S 177 zwischen Radeberg und Leppersdorf an. Und stellte sich auch in Bürgerversammlungen; wie vor Jahren bei der Debatte um die von Müllermilch geplante Müllverbrennungsanlage in Leppersdorf. Und hier zeigte er dann – freundlich wie es seine Art nun mal ist – hin und wieder auch mal harte Kante. Dass er sachsenweit zu selten kantig war, warfen ihm ja in letzter Zeit immer mehr seiner Kritiker vor.

Keine bürokratischen Umwege

Und natürlich war es von Vorteil, dass hier im Rödertal mit Tillich dann eben nicht einfach „nur“ ein direktgewählter Landtagsabgeordneter aus der Regierungspartei CDU bei Problemen zuhörte, sondern gleichzeitig auch der Ministerpräsident. Tillich brauchte keine bürokratischen Umwege, kürzer konnte der Draht ins „Zentrum der Macht“ nicht sein. Das wird sich ändern. So gesehen ist der Rücktritt von Stanislaw Tillich als Ministerpräsident fürs Rödertal nicht wirklich nützlich. Nicht zuletzt, weil noch eine Menge auf dem Tisch liegt, bei dem die Unterstützung des mächtigsten Mannes im Freistaat durchaus hilfreich gewesen wäre. Wie beim im Radeberger Ortsteil Liegau-Augustusbad geplanten Pilotprojekt eines gemeinsamen Schulcampus‘ der staatlichen Grundschule und der freien Förderschule für Geistigbehinderte des Epilepsiezentrums Kleinwachau. Was nun Tillichs jüngst im Gespräch mit der SZ gemachte Zusage noch wert ist, offen für eine finanzielle Unterstützung des Liegauer Projekts zu sein, muss sich zeigen. Der letztlich doch überraschende Rücktritt Tillichs ist mit Blick auf Hilfestellungen bei der Überwindung bürokratischer Hürden ein herber Verlust.

Auch finanziell? Werden nun weniger Fördermittel ins Rödertal fließen? Sicher nicht. Man darf natürlich nicht vergessen, dass zum einen auch in und um Radeberg die Fördergelder nicht paradiesisch sprudelten, nur weil es sich um den Wahlkreis des Ministerpräsidenten handelte. Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) hat es Tillich oft und durchaus mit dem ihm eigenen Sarkasmus aufs politische Butterbrot geschmiert, dass Radeberg den immerhin drei Millionen Euro teuren Anbau an die Ludwig-Richter-Oberschule vor einigen Jahren aus eigener Tasche bezahlen musste. Und dass Tillich in letzter Zeit regelmäßig sozusagen als „Geldbriefträger“ vorbeischaute, um zum Beispiel die Fördermittel für den Bau der neuen Mehrzweckhalle im Radeberger Ortsteil Ullersdorf, den Stadtwirtschaftshof oder vor wenigen Tagen auch für die Sanierung des Daches im Hermsdorfer Schloss zu übergeben, hatte natürlich ebenfalls nichts mit seiner Position als Ministerpräsident zu tun. Die Fördergelder wären auch so geflossen – aber natürlich gehört auch das medial-wirksame Klappern zum Politiker-Handwerk …

Einfühlungsvermögen für die Region

Doch auch abseits der Finanzen wird ein Ministerpräsident Tillich der Gegend um Radeberg künftig fehlen. Denn für diese doch besondere Region zeigt er viel Einfühlungsvermögen. Für diesen gefühlsmäßig ein wenig zerrissenen Landstrich am Rande Dresdens, der zwar laut politischer Karte zum Landkreis Bautzen gehört, sich die Menschen aber eben eher als Dresdner fühlen. Und nicht zuletzt wird gerade beim Blick auf Tillichs Wahlkreis auch so manches Problem deutlich, das sogar ein bisschen stellvertretend für ganz Sachsen steht. Eine ungleiche Entwicklung, die auch mithilfe noch so gut gemeinter Förderbescheide nicht auszugleichen ist. Während in Radeberg eben beispielsweise die Schulen seit Jahren rappelvoll sind, suchen weiter östlich oder nördlich so manche Schulleiter händerringend Schüler. Was tun? Die nicht gut gefüllten Schulen schließen? Das wäre politisch nicht mehr durchsetzbar – und auch nicht sinnvoll. Also wenigstens finanziell beim Ausbau der überfüllten Schulen helfen? Radeberg plant beispielsweise eine Aufstockung an der Pestalozzi-Oberschule. Aber laut Gesetz müssen solche Ausbauten von den Kommunen als Schulträger in jedem Fall kräftig mitfinanziert werden. Das fällt vielen schwer, weil der Freistaat mit den Jahren beispielsweise eine Menge Aufgaben und damit Ausgaben an die Kommunen delegiert hat. Und weil viele Städte und Gemeinden noch den einen oder anderen finanziellen Rucksack tragen müssen, der ihnen in den ersten Jahren nach der Wende aufgesetzt worden war. Hier sei nur mal das Thema Abwasser genannt, das Millionen verschlungen hat.

Sachsen hat sich seit der Wende verändert, rund um die Metropolen drängeln sich die Leute – das Rödertal gehört zu diesem Speckgürtel. Und im flachen Land wird’s derweil immer leerer. Dort fühlt man sich abgehängt, in den Speckgürteln mit den Problemen allein gelassen. Kein leichter Job für einen Ministerpräsidenten. Und das auch noch auf Gleisen, deren Weichen mitunter lange vor Tillichs Amtsantritt gestellt worden waren. Umso unnötiger und unfairer war es deshalb wohl auch, als wenige Tage nach der für die Sachsen-CDU katastrophalen Schlappe bei der Bundestagswahl am 24. September – die CDU rutschte ja in Sachsen in der Wählergunst knapp hinter die politischen Rechtsausleger von der AfD – nun Sachsens Nachwende-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf seinem Nach-Nachfolger Tillich quasi Amtsunfähigkeit vorwarf. Biedenkopf, der sicher vieles richtig gemacht hat – vor allem weil er mit einer klaren Vision für Sachsen antrat. Aber es war eben auch eine Ära, in der Dinge unnötig zerschlagen wurden – wie mit Blick aufs angesprochene, kostspielige Thema Abwasser – die großen Trink- und Abwasserverbände. Und war es nicht auch Biedenkopf, der stets erklärt hatte, die Sachsen seien immun gegen rechtes Gedankengut. Alles Weichen, die schon gestellt waren, als Tillich sozusagen Bahnhofsvorsteher wurde. Aber klar, er hätte die Chance gehabt, den Fahrplan zu ändern! Das hat er insgesamt nicht mutig genug getan, diesen Vorwurf muss sich Tillich machen lassen. Wie er natürlich auch all die Jahre Teil dieser Sachsen-CDU und ihrer Politik gewesen ist. Er hätte das Problem fehlender Lehrer drängender angehen müssen. Er hätte wohl auch den strikten Sparkurs seiner beiden Amtsvorgänger Biedenkopf und Georg Milbradt in den vergangenen Jahren zumindest ein wenig lockern müssen. Mehr Geld für neue Lehrer, mehr Geld für die Polizei. Dann hätte eben auch zum Beispiel Radeberg noch ein „richtiges“ Polizeirevier. Dennoch erklärte Tillich – auch bei seinen regelmäßigen Besuchen in Firmen oder Schulen im Rödertal –, warum Sachsen das Geld gern auf dem Konto behält. Denn die Förderung des Ostens durch den Westen wird in nächster Zeit für Sachsen wohl deutlich zurückgefahren, darauf müsse man vorbereitet sein und wohl dem, der dann auf Rücklagen zugreifen könne. Wie schnell das Thema aktuell werden könnte, zeigt sich ja auch jetzt nach der Bundestagswahl. Die FDP hat schon mal klar gemacht, dass sie den Solidaritäts-Beitrag abschaffen will.

Tillich hätte es sich auch bei seinen Wahlkreis-Runden leicht machen können. Aber er punktete eben nicht „nur“ mit seiner Zugewandtheit, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Fähigkeit, wirklich zuzuhören. Sondern auch mit seiner Sicht, den Leuten in seiner Abgeordnetensprechstunde deutlich zu sagen, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen können, wenn dem gesetzliche oder andere Hürden entgegenstehen. Mit dieser Ehrlichkeit wird er dem Rödertal auch künftig erhalten bleiben. Als Abgeordneter, der genau weiß, wo es sich zu kämpfen lohnt und welches Schlachtfeld man nicht erst unnötig betreten sollte.

Er wird weiterhin Fragen beantworten müssen

Aber war es wirklich nötig und richtig, dass Tillich die Brocken als Ministerpräsident hinwirft? Eine Frage, die er demnächst auch im Rödertal immer wieder beantworten muss. Er ist nicht für die anfänglich missglückte Flüchtlingspolitik des Bundes verantwortlich. Eines der wohl entscheidenden Themen dieser Bundestagswahl. Und hätte es – wie Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sagt – nicht letztlich auch eine Kabinetts-Umbildung in Dresden getan? Hätte er mit einer neuen Linie aus dem Innenministerium wieder für mehr Polizeipräsenz vor Ort sorgen können und Vertrauen zurückgewinnen können? Und hätte er es vielleicht darauf ankommen lassen sollen – und die Wähler in Sachsen befragen? Ob bei einer Neuwahl in Sachsen viele tatsächlich noch einmal aus Protest AfD gewählt hätten, ist offen. Denn vor Ort kommt es schließlich schon aufs Machen an und nicht aufs Reden. Doch all diese Gedankenspiele sind müßig. Tillich wird demnächst mit dem eigenen Auto ins Rödertal kommen; in seinen Wahlkreis.

Dann hat er auch all die unnötigen Nebenkriegsschauplätze hinter sich, wie die kurz vor der Wahl von der Opposition aufgeworfenen Frage, ob die schusssicheren Fenster seines Elternhauses in Panschwitz-Kuckau beim Verkauf eine Wertsteigerung sein könnten, die der Steuerzahler getragen hat. Als hätte Sachsen nicht wichtigere Sorgenfalten zu glätten!

Stanislaw Tillich wird sich um seinen Wahlkreis kümmern, davon ist auszugehen. Er wird noch ein bisschen häufiger hier unterwegs sein, als bisher. Dennoch werden für die anstehenden Projekte im Rödertal viele Wege jetzt wohl ein Stück weiter.

