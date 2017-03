Weitere Verzögerung auf der Autobahn nach Prag

Das letzte Teilstück der Autobahn nach Prag wurde im Dezember eröffnet. © Egbert Kamprath

Seit das letzte Teilstück der Autobahn nach Prag im Dezember eröffnet wurde, geht es deutlich schneller in die tschechische Hauptstadt. Nur für rund zwei Kilometer gilt das nach wie vor nicht. Aus Sicherheitsgründen ist die Fahrbahn rund um die Hochbrücke bei Prackovice weiter auf einen Streifen eingeengt. Was ursprünglich nur wenige Wochen gelten sollte, dauert schon über zwei Monate an. Und wie die Autobahndirektion RSD nun einräumt, werden Autofahrer auch ab April nicht wie erhofft zweispurig fahren.

„Dafür, dass die Autobahn 100 Jahre halten soll, kommt es nicht auf eine Woche an“, sagt RSD-Sprecher Jan Rydl. Deutlicher wird Jan Blahut, der die Autobahndirektion in geologischen Fragen berät. „Die Arbeitsgruppe für das Monitoring der Erdbewegungen hat empfohlen, alle vier Spuren nicht eher zu öffnen, bevor nicht die Arbeiten am Hang beendet sind, und das wird nicht vor Sommer“, sagte er der Zeitung Hospodarske noviny. Diese Arbeiten bestehen hauptsächlich in der Verankerung von Pfeilern mehrere Dutzend Meter tief in der Erde, um den Hang am Abrutschen zu hindern. Laut Blahut ist es möglich, dass noch weitere Sicherungsarbeiten folgen müssen, die noch gar nicht eingeplant sind.

Die Streckenführung über das Böhmische Mittelgebirge war von Beginn an umstritten. Kritiker hatten vor Erdrutschen gewarnt. Im Juni 2013 dann verschüttete ein Erdrutsch wenige Hundert Meter südlich der Hochbrücke Teile der bereits fertigen Autobahn. Die zwölf Kilometer lange Strecke konnte so erst im vergangenen Dezember fertiggestellt werden. (SZ/stn)

