Weißkeißeler Geiselnehmer kommt frei

Weißkeißel/Görlitz. Der 32-jährige Libanese Walid A., der in der Asylbewerberunterkunft Weißkeißel im vergangenen Sommer seinen achtjährigen Stiefsohn als Geisel genommen und mit einem Messer am Hals bedroht hatte, kommt frei. Das Landgericht Görlitz verurteilte den Asylbewerber am Mittwoch zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe. Die sieben Monate Untersuchungshaft gelten als verbüßt, der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt. Walid A. muss außerdem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Eigentlich beträgt die Mindeststrafe für Geiselnahme fünf Jahre Freiheitsentzug. Das Gericht erkannte für den Libanesen aber eine Vielzahl von Gründen, die eine Einordnung dieser Geiselnahme als minderschweren Fall zur Folge haben. Das machte die geringe Strafe für Walid A. erst möglich, der also freikommt und von seiner Familie tränenreich empfangen wurde.

Walid A. hatte am Abend des 1. August, seinen achtjährigen Stiefsohn als Geisel genommen. Er hielt ihm ein Messer an den Hals, teilweise auch die Bruchstücke einer Glasflasche und forderte immer wieder ein Medikament. Zuvor hatte er seine Ehefrau mit dem sechsmonatigen Kleinkind und dem Stiefsohn aus der Asylunterkunft vor sich hergetrieben, tretend, schlagend, schimpfend. Das Kleinkind hatte er geschüttelt, bis es seine Frau ihm entreißen konnte. Schließlich nahm er sich den achtjährigen Stiefsohn. Schnell war die alarmierte Polizei da. Aber der Libanese gab nicht auf, wiederholte immer wieder seine Forderung nach dem Medikament, überschüttete sich mit einer Flüssigkeit (von der sich später herausstellte, dass es ein Desinfektionsmittel war) und drohte sich anzuzünden. Zusätzlich versprühte er Insektenspray verbunden mit der Drohung, auch das anzuzünden. Selbst als eine Ärztin erschien und Tabletten brachte, hörte Walid A. nicht auf. Erst als seine Ehefrau ihm das Kind entriss, konnte er überwältigt werden. Da waren über zwei Stunden vergangen. Das ganze Geschehen ist auf Video festgehalten.

Vor dem Landgericht Görlitz schilderte Walid A., dass er nach Schlägen von der Armee im Libanon mit Maschinengewehrkolben dauerhaft ein starkes, opiodes Schmerzmittel (Tramadol) einnehmen muss, das ihm ausgegangen war, weil der verschreibende Hausarzt in Urlaub war. Dazu kamen Alkohol (1,2 Promille), große Hitze und Stress (Asylantrag abgelehnt). Er machte einen „Filmriss“ geltend, könne beim Anschauen der Videobilder selbst nicht glauben, was er da getan habe.

Der psychiatrische Gutachter bescheinigte dem Libanesen aus den genannten Gründen tatsächlich eine verminderte Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt. Außerdem haben sich im Verlauf des Verfahrens Zeugen für den Angeklagten ausgesprochen. „Die Heimleiterin und Sicherheitsleute haben erzählt, dass der Mann immer hilfsbereit gewesen sei, etwa beim Saubermachen oder Schneeschieben. Er habe sich rührend um seine Familie gekümmert. Niemand könne sich erklären, was an dem Tag in ihn gefahren sei“, sagt Jörg Küster, Beisitzender Richter des Verfahrens.

Neben der verminderten Schuldfähigkeit habe für den Angeklagten eine Reihe weiterer Punkte gesprochen. Es gab praktisch keine Folgen für die Opfer – keine Verletzungen. Seine Ehefrau habe überhaupt kein Interesse an einer Verfolgung der Straftat erkennen lassen. Der Angeklagte habe offensichtlich über längere Zeit starke Schmerzen ertragen müssen, was zur Auslösung der Tat beigetragen hat. Und er hat keinerlei Vorstrafen. Dazu kommt das sonst positive Verhalten in der Asylbewerberunterkunft. „Das alles hat zu einem minderschweren Fall und dieser geringeren Strafe geführt“, erklärt Küsgen.

