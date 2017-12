Weihnachten geht auch anders

Friede, Freude und eine heile Familie: So verkauft die Werbung Weihnachten. Aber nicht jeder erlebt Heiligabend so. Eine alleinerziehende Mutter, eine chinesische Familie und eine Witwe erzählen.

Stille Nacht geht an die Seele

Christel Rieger ist seit einigen Jahren verwitwet. Die 59-jährige Görlitzerin ist ganz froh, auch dieses Weihnachten wieder arbeiten zu gehen.

Es ist ein furchtbares Gefühl, wenn Weihnachten jemand nicht mehr mit am Tisch sitzt. Wenn der Platz leer bleibt zum ersten Mal nach dem Tod eines Menschen, der einem viel bedeutet hat. Ich bin dem Tod oft begegnet in den vergangenen Jahren, privat und beruflich. Ursprünglich habe ich Fachkraft für Anlagen und Geräte gelernt. Nach der Wende war ich arbeitslos und habe eine Weiterbildung gemacht. Seit einigen Jahren arbeite ich in einem Pflegeheim in Görlitz. Wenn jemand stirbt, merkt man das. Der Mensch isst kaum noch, trinkt weniger. Wir versuchen immer, am Bett zu sitzen, wenn es soweit ist. Es ist wichtig, dass man nicht allein ist beim Sterben ... Christel Riegers Geschichte weiterlesen

Wir haben uns eingedeutscht

Die Dresdner Künstlerin Yini Tao und ihr Mann, der Maler Rao Fu, haben erst hier Weihnachten für sich entdeckt.

Chinesen feiern normalerweise kein Weihnachten. Zumindest nicht in China. Aber wir sind in Deutschland, da gehört Weihnachten dazu. Also haben wir uns eine eigene Version des Festes erarbeitet. Wir haben uns eingedeutscht, könnte man sagen. Mein Mann Rao Fu und ich stammen beide aus Nordchina. Ich komme aus der Provinz Yunnan, das liegt in der Nachbarschaft zu Tibet. In dieser Gegend leben wenigstens 23 ethnische und religiöse Minderheiten. Christen sind auch darunter. Die feiern selbstverständlich Heiligabend. Die meisten Menschen in China sind aber Buddhisten. Wir selbst sind nicht religiös. Man könnte sagen, wir feiern unsere Feste so, wie viele Deutsche hier zum Beispiel Ostern oder Weihnachten begehen: Es ist eine wichtige Tradition für uns. Unser größtes Fest ist das Neujahrsfest, das im Februar 2018 wieder stattfindet. Weihnachten ist in China vor allem ein Fest für die Supermärkte ... Yini Taos und Rao Fus Geschichte weiterlesen

Ein Weihnachtsbaum lohnt sich nicht

Jane Rönsch ist alleinerziehende Mutter zweier Söhne. Für die 39-jährige Dresdnerin ist Weihnachten ein logistischer Kraftakt.

Zu Weihnachten wünsche ich mir, dass meine Jungs glücklich sind, und dass sie sich aufgehoben fühlen, egal wo sie sich gerade aufhalten. Wir entsprechen ganz bestimmt nicht dem klassischen Bild von Familie – Mutter, Vater, Kind. Bei uns ist es eher Mutter, Sohn, Sohn, Hund. Manchmal auch nur Mutter, Sohn, Hund. Manchmal auch nur Mutter und Hund. Ich bin zufrieden mit unserem Modell und meine Kinder kennen es nicht anders ... Jane Rönschs Geschichte weiterlesen

