Weifbergturm wird noch mal aufgepäppelt Die Generalüberholung ist 2018 fällig. Damit der Turm bis dahin offen bleiben kann, müssen die Handwerker schon vorher ran.

Diese Woche wird der 37 Meter hohe Aussichtsturm auf dem Weifberg in Hinterhermsdorf für die neue Saion fit gemacht. Für zwei Tage bleibt er deshalb geschlossen. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Holzschädlinge und die raue Witterung in der Hinteren Sächsischen Schweiz sind es, die dem Weifbergturm in Hinterhermsdorf in den vergangenen 16 Jahren gehörig zugesetzt haben. Die hölzernen Balken und Stufen der Konstruktion sind rissig, vermoost und teils ausgeplatzt. Die Stadt Sebnitz hat den Zustand des Turms erneut untersuchen und ein Gutachten erstellen lassen. Auf der Grundlage dieses holzschutztechnischen Untersuchungsberichts haben sich Mitarbeiter des Hochbauamts im Sebnitzer Rathaus sowie der städtischen Tourismus- und Dienstleistungsgesellschaft (TDS) am vergangenen Dienstag bei einer Begehung ein Bild von den Schäden gemacht. Damit der Turm noch eine weitere Saison lang für Touristen und Einheimische offengehalten werden kann, müssen diese Mängel behoben werden, heißt es in dem Gutachten. Das soll jetzt passieren.

Die schadhaften Riffelbohlen werden ausgetauscht und die horizontalen Konstruktionshölzer mit gravierenden Schäden übergangsweise verstärkt, erklärt die Stadtverwaltung. Das wird rund 1 200 Euro kosten. Damit die Handwerker ungehindert bauen können, ist es nötig, den Weifbergturm zeitweise für die Öffentlichkeit zu sperren. Die Sperrung soll so kurz wie möglich, jedoch so lang wie nötig dauern, erklärt die Stadt. Einkalkuliert sind dafür zwei Arbeitstage. Die Arbeiten sollen in dieser Woche über die Bühne gehen, das genaue Datum hängt vom Wetter ab.

Die Generalsanierung des Weifbergturms ist dann spätestens 2018 fällig. Derzeit wird im Sebnitzer Rathaus der Fördermittelantrag dafür vorbereitet. Bis Mitte Mai sollen die Unterlagen abgeschickt werden, erklärt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Mit einem Bescheid seitens der Landesdirektion sei voraussichtlich im August zu rechnen. Für die dringend nötige Sanierung des Aussichtsturms sind nach aktueller Kalkulation rund 300 000 Euro fällig und damit mehr, als der Bau des Turms im Jahr 2000 gekostet hat. Um diesen Brocken zu stemmen, hatte sich die Stadt vor gut anderthalb Jahren für ein deutsch-tschechisches Förderprogramm speziell für Aussichtstürme beworben, das über die Euroregion Oder/Neiße läuft. Von dort gab es aber bislang keine Zusage. Auf der Suche nach einer Lösung hat die Stadt daraufhin beim Freistaat nachgehakt. Eine entsprechende Voranfrage fiel positiv aus, wie der OB im März öffentlich machte.

