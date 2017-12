Weggerutscht mit Sommerreifen Die Insassen mussten bis zuletzt sitzenbleiben, sonst wäre der Polo umgekippt.

Der Polo rutschte auf Sommerreifen in den Graben. © Häßlich Der Polo rutschte auf Sommerreifen in den Graben.





Zabeltitz. Da wurde an der falschen Stelle gespart. Mit Sommerreifen kam am Freitag ein VW Polo am Ortsausgang von Zabeltitz von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Dort drohte das Fahrzeug sogar ins Wasser zu stürzen. Als die Feuerwehr kam, befanden sich noch zwei Personen im Fahrzeug. Dies war auch sehr hilfreich, sonst wäre das Auto schon weggekippt.

Der Polo wurde mit Hilfe eines Holzbalkens zunächst seitlich abgestützt, um so ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Zusätzlich wurde das Fahrzeug am Heck mit Hilfe der hydraulischen Seilwinde des Rüstwagens gesichert. Erst nachdem das Fahrzeug gesichert war, konnten die zwei Personen aus ihrem Auto befreit werden.

Während der Rettungsarbeiten war dir Straße voll gesperrt. (ulb)

