Wegfahrsperre für Alkoholsünder

Ein atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperre der Firma Dräger. © Dräger

Berlin. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will seine Pläne für Alkohol-Wegfahrsperren konkretisieren und bereitet dafür einen Entwurf vor. „Alkohol am Steuer ist immer noch eine der häufigsten Unfallursachen“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag.

Bei schweren Alkoholvergehen oder bei Wiederholungstätern würden solche Zündsperren daher „als starkes Signal gegen Alkoholmissbrauch“ gebraucht. Wie die Passauer Neue Presse berichtet, führt Dobrindt diese Systeme auch im „Unfallverhütungsbericht“ seines Ressorts auf, der am heutigen Mittwoch im Kabinett beraten werden soll.

In Sachsen ist die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss in den letzten 20 Jahren zwar stark zurückgegangen, in den letzten drei Jahren stagniert diese Ziffer allerdings. 2015 gab es im Freistaat 1 804 Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol am Steuer die Ursache war. Das waren 80 Unfälle mehr als im Jahr davor. Bei den 726 erfassten Unfällen mit Personenschaden wurden im Jahr 2015 neun Menschen getötet und 858 verletzt, fast 300 von ihnen schwer.

Das Bundesministerium befasst sich seit Längerem mit Zündsperren für Alkoholauffällige. Dabei springt der Motor nur an, wenn der Fahrer bei einem Atemtest null Promille hat. In Schweden und den Niederlanden seien mit solchen Systemen gute Erfahrungen gemacht worden, sagte Dobrindt. In dem Bericht spricht sich das Ressort auch für mehr Tempokontrollen an Unfallschwerpunkten aus. Letzteres fordert auch die SPD. Die spricht von „Kriminellen und mahnt zugleich schärfere Sanktionen und Geldstrafen an. (dpa/SZ)

