Wegen Missbrauchs verurteilt Eine Frau aus Pulsnitz hatte mehrfach Geschlechtsverkehr mit einem 13-Jährigen. Dafür wurde sie jetzt verurteilt.

Am Amtsgericht in Kamenz fand die Verhandlung statt. © Rene Plaul

Kamenz. Eine 32-jährige Pulsnitzerin wurde am Donnerstag vom Amtsgericht in Kamenz wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, ausgesetzt auf eine dreijährige Bewährungszeit. Die Frau war geständig und ersparte damit dem heute 15-jährigen Opfer, das Nebenkläger war, die Befragung vor dem Schöffengericht.

Die Verurteilte hatte in den Sommerferien 2016 in ihrer Wohnung mehrfach Geschlechtsverkehr mit dem damals noch 13-jährigen Nachbarn gehabt. Einerseits seien auf beiden Seiten Gefühle im Spiel gewesen, andererseits habe sie dem Jungen von Anfang an zu verstehen gegeben, dass sie sich mit dem sexuellen Kontakt strafbar mache. Sie bereute vor Gericht ihre Taten. Zur Wiedergutmachung muss sie auch 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. (szo)

Links zum Thema Schwerer Missbrauch vor Gericht

zur Startseite