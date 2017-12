Weg mit dem „Fetisch Verbeamtung“

Mutet schon etwas seltsam an, den Rücktritt durchzudrücken, nur weil einer anderer Meinung ist...? Erzählt er nicht an anderer Stelle etwas von "Ergebnisoffen diskutieren"? Sicher gibt es andere Möglichkeiten wie Verbeamtung, nur sollte schnell etwas geschehen. Bei der zunehmenden Anzahl Juristen in Wirschaft, Politik und Verwaltung habe ich da so meine Zweifel. Glänzten diese in der Vergangenheit nicht gerade mit Beschleunigung von Prozessen, sondern eher mit deren Verzögerung. Recht ist gut und wichtig, doch gibt es mittlereweile leider immer mehr Beispiele, wo sich eben diese Juristen in endlosen formellen Streitigkeiten verloren. Ich hoffe, das passiert hier nicht. Der fade Beigeschmack, dass hinter so mancher neuen Personalie "CDU" steht, bleibt außerdem.