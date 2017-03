Wechsel an der Spitze des LKA Innenminister Markus Ulbig versetzt Jörg Michaelis, den bisherigen Präsidenten des Landeskriminalamtes, in eine andere Behörde.

Petric Kleine © dpa

Innenminister Markus Ulbig (CDU) hat mehrere Führungspositionen in der Polizei neu besetzt. Die wichtigste Entscheidung ist der Wechsel an der Spitze des Landeskriminalamtes (LKA). Dessen bisheriger Präsident Jörg Michaelis leitet künftig das Polizeiverwaltungsamt. Nachfolger wird Petric Kleine. Der 54-Jährige war in den vergangenen vier Jahren Chef der Kriminalinspektion Leipzig.

Gründe für die Personalentscheidung teilte Ulbig nicht mit. Allerdings hatte die nach den Pannen im Fall Dschaber al-Bakr eingesetzte Expertenkommission Fehler und Defizite festgestellt, die dazu geführt hatten, dass der Terrorverdächtige zunächst entkommen konnte. Die Federführung für den Einsatz lag beim LKA. Eine der nächsten Aufgaben wird es sein, das Operative Abwehrzentrum, das bisher in Leipzig sitzt, in das LKA einzugliedern und auszubauen.

Außerdem wird der Leiter der Polizeidirektion Zwickau, Reiner Seidlitz, Inspekteur der sächsischen Polizei. Der Görlitzer Polizeipräsident Conny Stiehl (59) wechselt nach Zwickau. Neuer Chef in Görlitz wird Torsten Schultze, bisheriger Präsident des Polizeiverwaltungsamtes. (SZ/lot)

