Was suchten Wildschweine in der Altstadt?

Passend zur Schweine-Jagd, die auf dem hier zu sehenden Platz zwischen Burgstraße und Hohlweg zu Ende ging, hängt am Aufgang zu den Roten Stufen dieses Schild mit der Aufschrift „Wildwechsel“. Dieses soll eigentlich auf eine Ausstellung aufmerksam machen. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die vier Schüsse hallen Georg Krause auch drei Tage später noch in den Ohren. Der Meißner wohnt an den Roten Stufen 2. In seinem Garten und den daneben befindlichen Hinterhöfen hatten sich in der Nacht zu Sonntag drei bis vier Wildschweine verirrt. Sie wurden nach wenigen Stunden fachmännisch durch vier Schüsse erlegt. Vier weitere Tiere wurden in der Altstadt gesichtet.

„Ich habe die Polizei alarmiert, die ihrerseits die Feuerwehr und einen Jäger zur Hilfestellung anforderte. Wie schnell und zielgerichtet die Feuerwehr das Gebiet zwischen Freiheit und Hohlweg ausgeleuchtet hatte, war beeindruckend“, blickt Krause zurück. Die vier lauten Knalle habe er aus seinem Haus deutlich gehört – eine aufregende Situation für den Rentner.

Zuvor seien mehrere junge Schwarzkittel über einen etwa ein Meter hohen Zaun gesprungen und dann auf das Grundstück gelangt. Ein Zwischentor zum Nachbarhaus wurde von den Schweinen zerbeult, darüber hinaus habe es keine nennenswerten Schäden gegeben, so Krause.

Durften die Tiere überhaupt mitten in der Altstadt geschossen werden?

Warum hat sich die Rotte ausgerechnet in die Stadt geflüchtet?

Zahlt die Versicherung Schäden, wenn ein Schwein den Garten verwüstet?

Ist in Zukunft öfter mit Ausflügen von Wildschweinen in die Stadt zu rechnen?

