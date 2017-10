Was Sachsen jetzt ins Visier nehmen muss Die Liste der Aufgaben für Michael Kretschmer ist lang. Er muss Lösungen finden – zusammen mit der SPD.

Auf Beobachtungsposten: Ministerpräsident Stanislaw Tillich (l.) und sein designierter Nachfolger Michael Kretschmer während eines Besuchs auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz im Jahr 2011. Kretschmer muss jetzt nach Lösungen für Sachsens Probleme Ausschau halten. © Matthias Rietschel

Bis zur nächsten Landtagswahl sind es noch zwei Jahre. Sachsen stehe vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen, sagte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) in seiner Rücktrittserklärung. Für eine gute Zukunft Sachsens seien neue Antworten wichtig: Die soll nun sein designierter Nachfolger Michael Kretschmer (CDU) geben. Vor welchen Aufgaben steht die CDU-/SPD-Koalition?

Bildung: Sachsen braucht einen Plan gegen Lehrermangel

Die Schulpolitik war bei der Bundestagswahl „die sächsische Komponente“, sagte Michael Kretschmer. Trotz Nachbesserungen der aktuellen schwarz-roten Regierung sind die Probleme in der Bildungspolitik immer noch riesig: An den Schulen fehlen Lehrer, freie Stellen können nicht besetzt werden, der Unterrichtsausfall steigt rasant. Lösungen erscheinen angesichts der angespannten Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt schwierig. Um das zu ändern, muss Sachsen im Kampf um Personal wettbewerbsfähiger werden. In allen anderen Bundesländern verdient ein Lehrer mehr als im Freistaat. Auch die Digitalisierung in den Schulen und die Personalsituation in den Kitas bleiben Herausforderungen.

Sicherheit: Mehr Überwachung durch neues Polizeigesetz

Kretschmer will auch beim Thema innere Sicherheit nachsteuern. Autodiebstähle, Einbrüche und Beschaffungskriminalität – in Sachsen stellte sich ein Gefühl von Unsicherheit ein. Der Entwurf für ein schärferes Polizeigesetz könnte noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Innenminister Markus Ulbig (CDU) will für eine bessere Terrorabwehr sowohl die Video- als auch die Telefonüberwachung im Freistaat ausweiten, sowie landesweit und dauerhaft automatische Kontrollen von Kfz-Kennzeichen durchführen. Das Gesetz ist zwischen SPD und CDU umstritten.

Finanzen: Verhandlungen für den neuen Doppelhaushalt starten 2018

Dank des Wirtschaftswachstums und steigender Steuereinnahmen hat Sachsen in diesem und dem kommenden Jahr mit je rund 18 Milliarden Euro einen Rekordhaushalt. Sachsen verschuldet sich nicht, tilgt alte Verbindlichkeiten und investiert. Im kommenden Jahr müssen die Leitlinien für den Haushalt 2019/2020 stehen. Die Regierung muss sich entscheiden, ob sie den Sparkurs von Finanzminister Georg Unland (CDU) weiter mitträgt. Personalmangel bei Polizei und Lehrern ist durch die rigide Finanzpolitik hausgemacht.

Personal: Umbau im öffentlichen Dienst

Finanzminister Unland forderte eine zügige Kehrtwende bei der Personalpolitik des Freistaates. Die Strukturen im öffentlichen Dienst müssten umgebaut werden – mehr Personal in Bereichen wie der Pflege und einen spürbaren Stellenabbau in anderen Bereichen. Auf Einstellungen bei Polizisten und Lehrern müsse komplett verzichtet werden. Die Zahl der Stellen im sächsischen Landesdienst soll langfristig auf unter 70 000 fallen. Die SPD lehnt das ab, einen solchen Stellenstopp könne sich der Freistaat nicht leisten. Sie will im Interesse der Zukunftsfähigkeit des Landes mehr Geld investieren.

Ländlicher Raum: Bessere Lebensqualität abseits der Großstädte

Auf ein Maßnahmenpaket für den ländlichen Raum haben die CDU-Landräte bestanden. Darin geht es um Investitionen in Straßenbau, Sicherheit, Asyl, Schule und Breitbandausbau. Verschiedene Arbeitsgruppen sollen konkrete Vorschläge machen. Damit mehr Menschen aufs Land ziehen, braucht es auch eine andere Infrastruktur. Die medizinische Versorgung hat erhebliche Lücken, in vielen Gemeinden gibt es weder eine Bank noch Einkaufsmöglichkeiten. Auch Kulturangebote und Strukturen für Jugendliche fehlen.

Bürger: Sachsen muss Vertrauen zurückgewinnen

Michael Kretschmer möchte für alle Sachsen da sein, sagt er. Leicht wird das nicht. Obwohl es dem Land gut geht, ist es die Stimmung vielerorts nicht. Viele Sachsen sind unzufrieden und zeigen es auch: Die AfD liegt als stärkste Kraft knapp vor der CDU, drei Direktmandate verliert die Regierungspartei an die Rechtspopulisten. Das hat mit tief sitzenden ablehnenden Haltungen zu Parteien und zum sogenannten Establishment zu tun, auch mit Verlustängsten, Verunsicherung und einem Gefühl von Ohnmacht. Um Vertrauen zurückzugewinnen, braucht Sachsen Politiker, die ihre Entscheidungen erklären, Zusammenhänge aufzeigen, der Bevölkerung das Gefühl geben, dass es einen Plan gibt – und Missstände auch korrigieren.

zur Startseite

Artikelempfehlung Was Sachsen jetzt ins Visier nehmen muss Bis zur nächsten Landtagswahl sind es noch zwei Jahre. Sachsen stehe vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen, sagte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) in seiner Rücktrittserklärung. Für eine gute Zukunft Sachsens seien neue Antworten wichtig: Die soll nun sein designierter Nachfolger Michael Kretschmer (CDU) geben. Vor welchen Aufgaben steht die CDU-/SPD-Koalition? (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/was-sachsen-jetzt-ins-visier-nehmen-muss-3802643.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: