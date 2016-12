Was nun, Herr Gemkow? Sachsens Justizminister spricht über den Fall al-Bakr, was er daraus lernt und was sich jetzt ändern muss.

Ein Rücktritt war für Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) nach dem Selbstmord von Dschaber al-Bakr keine Option. „Ich kann doch nicht sagen, tut mir leid, damit habe ich nichts mehr zu tun, seht zu, wie ihr klarkommt“, sagt er im Interview mit der Sächsischen Zeitung. Das Foto entstand in Leipzig in der ehemaligen Baumwollspinnerei. © Robert Michael

Herr Gemkow, der Selbstmord des mutmaßlichen Terroristen Dschaber al-Bakr liegt sechs Wochen zurück.

Was ist seitdem passiert?

Die Expertenkommission arbeitet den gesamten Fall auf, von den polizeilichen Ermittlungen bis zum Suizid in der Justizvollzugsanstalt. Wie waren die Abläufe, wie kam es zur Selbsttötung, und wie konnte es passieren, dass es niemand vorhergesehen hat? Das sind die Fragestellungen, auf die wir uns Antworten erhoffen. Ich erwarte wertvolle Ergebnisse und Antworten auf die Frage, was wir hätten anders oder besser machen können. Die Justizministerkonferenz hat sich auf ihrer Herbsttagung ebenfalls damit befasst.

Mit welchem Ergebnis?

Alle Justizminister waren sich einig, dass uns die Unterbringung von terroristischen Attentätern vor besondere Herausforderungen stellt. Selbst Bundesländer mit langjähriger Erfahrung im Bereich Terrorismus, die wir im Oktober um Rat gefragt hatten, sahen sich nicht in der Lage, uns in Sachen al-Bakr zu beraten.

Was lief aus heutiger Sicht schief?

Uns fehlten einfach Informationen darüber, was im Kopf eines solchen Täters vorgeht. Wir können nur darüber spekulieren, ob al-Bakr auf die Situation in der Haft vorbereitet wurde oder gar entsprechend trainiert hatte. Womöglich ist der Selbstmord in einem deutschen Gefängnis eine Fortsetzung des terroristischen Kampfes? Wir wissen wie gesagt bisher zu wenig darüber.

Werden Sie das Strafvollzugsgesetz ändern, um die Videoüberwachung in den Hafträumen zu ermöglichen?

Videoüberwachung ist ein sehr intensiver Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Einige Bundesländer erlauben es. Wir diskutieren darüber, aber meines Erachtens gibt es weniger einschneidende Maßnahmen, die ebenso wirkungsvoll sind.

Was meinen Sie?

Ich denke vor allem an bauliche Veränderungen. In der Zelle al-Bakrs gab es ein Innengitter, das Übergriffe auf die Bediensteten verhindern soll. Die Mitarbeiter hatten berechtigte Sorgen, von al-Bakr angegriffen oder als Geisel genommen zu werden. Dieses Zellengitter hatte er für seinen Suizid genutzt. Wir beraten jetzt, wie Hafträume konzipiert werden können, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Zur Diskussion stehen Haftzellen, die sowohl Suizide erschweren als auch das Risiko für die Vollzugsmitarbeiter minimieren.

Gab es personelle Konsequenzen?

Nein, alle Mitarbeiter, die mit dem Fall befasst waren, sind ganz normal im Dienst. Ich schätze ihre Arbeit, die von der Öffentlichkeit im Normalfall überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Für den Vollzug interessieren sich die Medien nur, wenn etwas Gravierendes passiert ist. Die Anfeindungen und die pauschale Kritik gegenüber der sächsischen Justiz sind völlig ungerechtfertigt. Ich werde mich noch ausführlich mit den Bediensteten der JVA Leipzig unterhalten. Die Experten-Kommission soll erst einmal in Ruhe ihre Arbeit machen und die Gespräche führen, die notwendig sind.

Wie haben Sie vom Selbstmord al-Bakrs erfahren?

Die Polizei hat mich etwa eine halbe Stunde später vom Tatort aus zu Hause angerufen und mir den Sachverhalt kurz mitgeteilt. Ich habe die Staatssekretärin angerufen und dann den Ministerpräsidenten informiert.

Worum ging es in dem Gespräch mit Stanislaw Tillich?

Ich habe nur kurz angekündigt, dass wir am nächsten Tag die Öffentlichkeit unterrichten werden. Es war uns klar, dass sofort alle Fakten, die wir kennen, auf den Tisch kommen müssen. Ich wollte auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass wir etwas verschweigen. Der Selbstmord ereignete sich am Abend des 12. Oktober. Bis zur Pressekonferenz am nächsten Morgen blieben nur wenige Stunden, um alle Informationen zusammenzutragen.

Die Frage nach Ihrem Rücktritt haben Sie ohne zu zögern verneint. Hatten Sie in der Nacht darüber nachgedacht?

Nein. Ich verstehe offen gestanden auch nicht, warum dies für mich die erste Konsequenz sein sollte. Es stand zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal genau fest, was genau geschehen war und ob jemand persönliche Verfehlungen begangen hat. Nach meiner Auffassung hat sich ein Minister in dieser Lage der Herausforderung zu stellen. Ich kann doch nicht sagen, tut mir leid, damit habe ich nichts mehr zu tun, seht zu, wie ihr klarkommt. Es wäre anders, wenn ich persönlich Fehler gemacht hätte. Ich habe nichts getan oder unterlassen, was mit meinem Amt nicht vereinbar ist. Meine Aufgabe sehe ich darin, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht noch einmal wiederholt.

Haben Sie sich über diese Frage mit anderen beraten?

Nein, dazu hatte ich überhaupt keine Zeit. Im Nachhinein denkt man natürlich darüber nach, was man hätte anders machen können. Aber seit dem Anruf der Polizei ging es Schlag auf Schlag. Wir mussten wirklich unter großem Zeitdruck reagieren. Für grundsätzliche Überlegungen blieb in der Phase der unmittelbaren Krisenbewältigung keine Minute übrig. Nach meiner Auffassung ist das Thema auch zu komplex, um es auf meine Person zu reduzieren.

Waren Sie sich sicher, Justizminister

zu bleiben?

Wie gesagt: Viel Zeit, darüber nachzudenken, hatte ich nicht. Und darum ging es auch nicht. Mein Bedürfnis war es, meine Aufgabe zu erledigen. Sollte jeder Mitarbeiter in der JVA so gehandelt haben, wie es seiner Ausbildung und den Vorschriften entspricht, so ist doch jetzt die Frage, wie bekommen wir es künftig heraus, wie so jemand tickt? Wie können wir ihn unterbringen, und haben wir das Personal dafür? Die Erkenntnisse der Expertenkommission werden in unsere Überlegungen einfließen, damit solche Vorfälle in Zukunft weitestgehend ausgeschlossen sind. Eine hundertprozentige Sicherheit kann es aber nicht geben.

Im Fall al-Bakr hat auch die Polizei Kritik einstecken müssen. Unterschätzen Polizei und Justiz in Sachsen das Thema islamistischer Terror?

Die Kritiker waren der Meinung, wir hätten al-Bakr durchgängig überwachen müssen. Aber wäre das verhältnismäßig? Die U-Haft hätte womöglich Monate gedauert, danach wäre er eventuell in Strafhaft gekommen. Eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung über Jahre verletzt meines Erachtens fundamentale Menschenrechte. Glauben Sie mir, wer sich umbringen will, schafft das. Notfalls springen Selbstmordkandidaten mit dem Kopf gegen die Wand. Selbst im gesicherten Haftraum können sich Gefangene so umbringen. Einen Selbstmord um jeden Preis auszuschließen, würde bedeuten, den Gefangenen am Bett zu fixieren. Wir wären zu Maßnahmen gezwungen, die wir in anderen Ländern kritisieren.

Gespräch: Karin Schlottmann

