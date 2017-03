Was kostet die Sanierung des Knappensees? Auf Anfrage hat Sachsens Wirtschaftsministerium jetzt Zahlen zur Budgetplanung für die Arbeiten vorgelegt.

Teil der Arbeiten am Knappensee ist eine Rütteldruckverdichtung im Uferbereich. Die Sanierung soll bis 2021 dauern. Anschließend folgt die Rekultivierung. © Knappenseerebellen

Rund zwölf Millionen Euro fließen allein in diesem Jahr aus Staatskassen in die bergtechnische Sanierung des Knappensees. Das erklärt auf Nachfrage das zuständige Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, dessen Oberbergamt für die Arbeiten am Gewässer verantwortlich ist. Die Kosten teilt sich das Land mit dem Bund je zur Hälfte. Grundlage ist das Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung.

Wie es aus Dresden heißt, sind aus diesem Topf zwischen 2012 und 2016 bereits rund 37 Millionen Euro in Richtung Knappensee geflossen. Und während schon länger bekannt ist, dass die Sanierung bis 2021 dauern soll, wird nun so langsam klar, dass damit das jüngste Kapitel in der Geschichte des Sees noch nicht abgeschlossen sein wird. Denn aus dem Ministerium wird mitgeteilt, dass sich eine bis 2025 dauernde Rekultivierungsphase anschließen wird. Für die kommenden acht Jahre sind demnach noch einmal 63 Millionen Euro geplant. Alles in allem kommt man also auf Kosten in Höhe von 112 Millionen Euro. Beim Verein Knappenseerebellen geht man davon aus, „dass sächsische Steuerzahler um zig Millionen Euro geschädigt wurden.“ So heißt es in einem Schreiben vom Februar ans Bergamt. Es handelt sich um die Erwiderung auf die Ablehnung eines Antrages vom Jahresanfang, genauer einen Widerspruch. Der Verein hatte einen Baustopp verlangt, das Bergamt einen solchen aber ausgeschlossen. Vom Grundsatz her sind die Vereinsmitglieder überzeugt, dass die vom Staat ins Feld geführte Rutschungsgefahr ausgeschlossen ist. Schließlich sei das Grundwasser schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gestiegen.

Das Wirtschaftsministerium dagegen schreibt auch zu seiner Kosten-Aufstellung, am Knappensee bestehe „das Risiko einer plötzlichen Verflüssigung aller gekippten Bereiche, insbesondere aller Uferbereiche, also schlagartig stattfindender Böschungsrutschungen mit großen Rückgriffsweiten ins Hinterland oder eines flächenhaften Grundbruchs. Damit einher ginge eine Gefahr für Leib und Leben sowie der Beschädigung und / oder Zerstörung von Sachgütern.“ Daraus abgeleitet wird am Knappensee, dessen Fläche bis 1945 Teil des Tagebaus Werminghoff war, staatlicherseits von einer Gefahrenabwehr gesprochen. Basis dafür sind nicht die Regelungen zur Sanierung des DDR-Bergbaus, sondern Hohlraumverordnung und Polizeirecht.

