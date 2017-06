Was kommt nach der Kohle? Hoffentlich ganz viel Kohle! Wie die am besten in der Lausitz investiert werden soll, darüber berieten die Regierungen von Sachsen und Brandenburg.

Die brandenburgische und die sächsische Landesregierungen tagten am Dienstag gemeinsam in Großräschen zur Zukunft der Braunkohle.

Am Hang des einstigen Braunkohletagebaus Meuro wachsen Weinstöcke. Weiter oben wirbt ein Schild für Mittagstisch in den IBA-Terrassen, die in den 2000er-Jahren für die Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land gebaut wurden. Von hier aus haben Gäste den besten Blick über die ehemalige Kohlegrube, die sich langsam mit Wasser füllt. Bald bieten diese Aussicht auch die schmucken Eigentumswohnungen, die am Großräschener Ufer des Sees entstehen. Eine neue Sporthalle gibt es hier schon, ebenso ein Hotel mit Fast-Seeblick. Und am Grunde sind die Konturen des künftigen Hafens erkennbar. Wer heute achtzehn ist, kennt das nur so und kann sich nicht mehr erinnern, dass da unten mal Braunkohle gefördert wurde. 1999 wurde die Grube Meuro geschlossen.

Der Wandel des Tagebaus Meuro zum Großräschener See ist kein Einzelfall. Der Senftenberger See, der Geierswalder See bei Hoyerswerda, der Bärwalder See bei Weißwasser, der Berzdorfer See bei Görlitz, der Olbersdorfer See bei Zittau – allesamt ehemalige Tagebaue, an deren Ufern jetzt der Tourismus aufblüht oder sich zumindest dazu anschickt. Von der Bergbau- zur Erholungsregion – das ist ein Baustein des viel zitierten Strukturwandels in der Lausitz. Ein Wandel, der seit 1990 die Region gründlich veränderte. Wo einst das Braunkohlekraftwerk Hagenwerder bei Görlitz Strom produzierte, werden heute Maschinenteile gefertigt. Auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerkes Vetschau im Spreewald produziert eine italienische Firma Fliesen. Die einstige Brikettfabrik Sonne bei Finsterwalde ist heute Standort für eine Müllverbrennungsanlage.

Halbzeit beim Strukturwandel

In den nächsten Jahren sollen, ja müssen weitere Beispiele folgen. Denn das Ende des Braunkohle-Zeitalters in der Lausitz ist absehbar. Ende März stellte der jetzige Kohleförderer, die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag), ihr neues Konzept für das Revier vor. Zurzeit betreibt die Leag noch vier Tagebaue, aber schon in etwa fünf Jahren wird es die Grube Jänschwalde bei Cottbus nicht mehr geben. Der Tagebau Nochten bei Weißwasser soll bis Mitte der 30er-Jahre Kohle geben, die benachbarte Förderstätte Reichwalde ein wenig länger. Wie es mit dem Tagebau Welzow-Süd bei Senftenberg weitergeht, will die Leag bis 2020 entscheiden. Unterm Strich gibt das neue Revierkonzept der Lausitzer Kohle noch eine Perspektive von etwa einem Vierteljahrhundert. So gesehen ist beim Strukturwandel in der Lausitz gerade Halbzeit. Und wie beim Schnitt zwischen erster und zweiter Hälfte üblich, gehen die Aktiven in sich und überlegen, wie sie das Ganze zu einem möglichst guten Ende bringen.

Für die Landesregierungen von Sachsen und Brandenburg mündeten die Überlegungen in einem Grundsatzpapier „Gemeinsam für die Zukunft der Industrieregion Lausitz“, das beide Kabinette gestern in Großräschen mit dem Blick auf Wein und Wasser beschlossen. Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) sagte, in dem Papier stecken Monate voller Vorarbeit.

Ein Ergebnis des langen Grübelns: Der Bund soll mehr für die Lausitz tun – schließlich sei es ja vor allem die Regierung in Berlin, die mit ihrem Klimaprogramm das Ende der Kohle forciere. Die Folge: 2018 und 2019 gehen zwei Blöcke des Kraftwerkes Jänschwalde vom Netz, etwa 600 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit. Die Leag wird ins schrumpfende Revier weniger Geld investieren – dafür verlangen Sachsen und Brandenburg bis 2024 vom Bund einen Ausgleich von mindestens 1,2 Milliarden Euro. Das Geld soll zusätzlich zu allen Fördermitteln fließen, die ohnehin vorgesehen sind. Sachsen und Brandenburg geben jährlich jeweils 150 000 Euro für die neue gemeinsame Wirtschaftsregion Lausitz GmbH, die im Juli die Arbeit aufnehmen soll. Auf die SZ-Frage, ob beide Länder selbst Mitglied dieser Gesellschaft würden, antwortete Tillich: „Wir wollen nicht nur Geld geben, sondern auch mitentscheiden.“ Vom Bund erwarten beide Länder, dass eine Tochterfirma der neuen Infrastrukturgesellschaft für Deutschland in der Lausitz angesiedelt wird. Zudem müsse die Ertüchtigung von Straßen- und Schienenwegen in der Lausitz vorgezogen werden. Als Beispiel nannte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Elektrifizierung der Bahnstrecke Cottbus–Görlitz. „Andere Industrien als die Braunkohle verlangen eine andere Infrastruktur.“

Zwei Lausitzer verbünden sich

Welche Industrien könnten das sein? Zum Beispiel die Entwicklung von Speichern für Strom aus erneuerbaren Energien. Dazu könnten sich hier Firmen ansiedeln und die Kompetenz der Universität Cottbus-Senftenberg und der Hochschule Zittau/Görlitz nutzen. „Die Lausitz muss Energie-Region bleiben“, betonte Woidke. Es sei hilfreich, dass an der Spitze der Regierungen ein Oberlausitzer und ein Niederlausitzer stehen – Tillich aus Panschwitz-Kuckau und Woidke aus der Neißestadt Forst.

