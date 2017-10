Was hat das Lehrerpaket gebracht? Die Regierung hat 214 Millionen Euro ausgegeben, um den Lehrerberuf in Sachsen attraktiver zu machen – eine Bilanz.

Fast genau vor einem Jahr hat die Regierung das Lehrerpaket geschnürt: Mit Investitionen von etwa 214 Millionen Euro sollten mehr Lehrer für Sachsens Schulen gewonnen werden. „Das ist gut angelegtes Geld“, sagt der neue Kultusminister Frank Haubitz (parteilos). Die Maßnahmen hätten geholfen, die Situation an den Schulen zu entschärfen. Die Verbesserungen können nicht alle Probleme lösen, sagt GEW-Vorsitzende Uschi Kruse. Sie sieht weiterhin dringenden Handlungsbedarf.

Maßnahme 1: Mehr Geld für Oberschullehrer

Seit Januar 2017 werden Oberschullehrer mit abgeschlossener Lehrerausbildung in der Entgeltgruppe 13 bezahlt – wie Gymnasiallehrer. „Das ist positiv und hat gewirkt“, sagt Uschi Kruse. Alle 917 Oberschullehrer, die nach dem 1. August 2015 eingestellt worden sind, verdienen etwa 460 Euro brutto mehr. Dazu kommen noch 455 Lehrer, die einen Antrag stellen mussten, weil sie vor dem August 2015 den Dienst antraten. Erfolgreich ist auch die Stundenabsenkung in der Grundschule. Die Lehrer müssen bei gleichem Gehalt statt 28 nur 27 Stunden in der Woche unterrichten.

Maßnahme 2: Höhere Bezahlung für junge Lehrer

Alle Lehramtsanwärter und Referendare bekommen 390 Euro mehr pro Monat – damit zahlt Sachsen bundesweit das höchste Referendargehalt. Davon profitieren bisher 900 junge Lehrer. Eigentlich war vorgesehen, dass nur die Referendare mehr Geld bekommen, die sich verpflichten, nach einem erfolgreichen Abschluss für vier Jahre als Lehrer in Sachsen zu arbeiten.

Maßnahme 3: Mehr Geld für Lehrer im ländlichen Raum

Lehrer, die in einer Region, einer Schulart oder einem Fach unterrichten, in dem Lehrer fehlen, erhalten bis zu 595 Euro mehr. Ziel war es, offene Stellen im ländlichen Raum besser besetzen zu können. Allerdings ist die Auswahl willkürlich und intransparent, kritisiert Uschi Kruse. In manchen Fällen wurden Zulagen in Großstädten gezahlt. Auch Lehrer aus anderen Bundesländern, die nach Sachsen wechseln, verdienen mehr: Die sogenannte Rückkehrzulage wurde 14 Lehrern ausbezahlt.

Maßnahme 4: Ältere Lehrer sollen länger arbeiten

Derzeit scheiden neun von zehn Lehrern mit 63 Jahren aus dem Dienst aus, bis 2025 werden voraussichtlich 15 000 Lehrer vorzeitig in Rente gehen. Lehrer, die länger arbeiten möchten, können bis zu 780 Euro mehr verdienen – allerdings nur, „wenn ein entsprechender Bedarf besteht und eine Nachbesetzung der Stelle schwierig ist“. Die sogenannte Bindungszulagen wurde in einem Jahr an 546 Lehrer gezahlt. Ältere Lehrer sollten auch entlastet werden – mit bis zu drei Unterrichtsstunden in der Woche. „Die Arbeitsbelastung für ältere Lehrer ist immer noch zu hoch“, sagt Kruse.

Maßnahme 5: Lehrer können freiwillig mehr arbeiten

Fast 650 Lehrkräfte arbeiten seit Schuljahresbeginn freiwillig mehr als Vollzeit. Um kurzfristigen Unterrichtsausfall auszugleichen, werden Überstunden bereits ab der ersten Stunde bezahlt. Im September haben mehr als 5 500 Lehrer insgesamt etwa 18 270 Überstunden geltend gemacht. Dafür hat die Koalition das Beamtengesetz geändert. Grundschullehrer bekommen knapp 22 Euro pro Stunde, Förderschul-, Oberschul- und Gymnasiallehrer 30 Euro. „Das ist ungerecht und für die Stimmung an den Schulen nicht gut“, sagt Kruse. Freiwillige Arbeitszeitkonten wurden außerdem noch nicht umgesetzt.

Maßnahme 6: Entlastungen der Schulleiter und Lehrer

Das Kultusministerium sollte bis Ende des Schuljahres 2016/17 eine Liste mit Vorschlägen zur Arbeitsentlastung vorlegen. Bisher ist das nicht geschehen. Die Interessenvertretung der Lehrer hat mehr als 240 Vorschläge gemacht, unter anderem Klassenleiterstunden. Das sei nicht möglich, sagt Burkhardt Heinze, der stellvertretende Direktor der Bildungsagentur. „Wir brauchen die Ressourcen.“ Nach Schätzungen des Kultusministeriums wären zwischen 150 und 220 Stellen nötig, um die Klassenleiterstunden auszugleichen. Um Lehrer von Verwaltungsaufgaben zu entbinden, beginnt im Dezember ein Modellversuch für Schulassistenten. Dafür werden pro Landkreis oder kreisfreier Stadt drei Assistenten befristet eingestellt , die sich um administrative Aufgaben kümmern.

Maßnahme 7: Bessere Qualifizierung von Seiteneinsteigern

Seiteneinsteiger müssen seit Januar 2017 eine dreimonatige Einstiegsfortbildung absolvieren. Dadurch steigen weniger Seiteneinsteiger wieder aus dem Schuldienst aus, heißt es vom Kultusministerium. Allerdings fehlen die Neu-Lehrer zum Schuljahresbeginn. Bildungspolitiker der CDU und SPD wollen das ändern und die Seiteneinsteiger schon vor Schulbeginn einstellen.

