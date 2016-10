Was gesunde Zähne wirklich kosten Die neue SZ-Serie „Auf den Zahn gefühlt“ zeigt, wie man Geld sparen kann – bei Behandlung, Vorsorge und Versicherung.

In Sachsen wurde etwa jeder siebente Versicherte mit Zahnersatz versorgt. © dpa

Kranke Zähne können wehtun – und ganz schön ins Geld gehen. 904 Euro zahlten Versicherte durchschnittlich im Jahr 2014 für Zahnersatz aus eigener Tasche; dazu kamen noch einmal 677 Euro von den gesetzlichen Krankenkassen, wie aus dem aktuellen Zahnreport der Barmer GEK hervorgeht. Grundlage ist die bisher umfassendste Studie zu diesem Thema von Wissenschaftlern der TU Dresden.

Doch das ist noch nicht alles. Tatsächlich war der Eigenanteil der Patienten noch deutlich höher. Denn die kostenintensiven Implantate, die Versicherte allein bezahlen müssen, sind in der Rechnung noch nicht enthalten. „In Deutschland wird nirgendwo erfasst, wie viele Implantate gesetzt werden und was sie kosten“, sagt Professor Hans-Ludwig Graf, Leiter der Zahnpoliklinik am Uniklinikum Leipzig.

In Sachsen wurde etwa jeder siebente Versicherte mit Zahnersatz versorgt. Dabei fiel deren Eigenanteil noch vergleichsweise günstig aus. Mit rund 637 Euro lag er deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Nur in Sachsen-Anhalt waren es noch einmal neun Euro weniger. Dagegen mussten Versicherte in Bayern durchschnittlich 1 132 Euro für neuen oder reparierten Zahnersatz hinlegen. Der Eigenanteil der Patienten betrug damit fast das Doppelte des Kassenzuschusses.

Nach Ansicht von Sachsens Barmer-Chef Paul-Friedrich Loose bleibt Zahnersatz aber trotz der immensen Kosten bezahlbar: „Die Festzuschüsse sind so bemessen, dass der Anteil der Krankenkasse im Regelfall etwa 50 Prozent der Gesamtkosten beträgt.“ Teurer wird es für die Versicherten dann, wenn sie sich gegen eine Regelversorgung entscheiden und beispielsweise höhere ästhetische Ansprüche stellen. Loose: „Allerdings ist zu hinterfragen, ob der Patientenwunsch wirklich immer der Auslöser für diese Wahl ist. Von der konkreten Versorgung hängt immerhin auch die zahnärztliche Vergütung ab.“

Die Auswertung von über 10 000 Patientenbewertungen auf dem Portal Weiße Liste hatte ergeben, dass sich fast jeder zehnte Patient zu kostenpflichtigen Zusatzleistungen gedrängt fühlte. Andererseits zeugte die Befragung auch von einem hohen Vertrauen zu den Zahnärzten. Vier von fünf Patienten würden demnach ihren Zahnarzt „unbedingt“ weiterempfehlen.

In Sachsen gibt es gegenwärtig knapp 4 000 Zahnärzte. Damit seien alle Regionen sogar überversorgt, erklärt Dr. Thomas Breyer. Das Interview mit dem Sprecher der sächsischen Zahnärzte bildet den Auftakt zu einer neuen SZ-Serie. In den kommenden Wochen stellen wir die Leistungen beim Zahnarzt vor und gehen auch ausführlich auf die Kosten ein.

