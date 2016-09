Was die Polizei jetzt braucht Einige Spitzenpositionen werden neu besetzt. Eine Chance zur Erneuerung. Doch dafür ist Mut gefragt.

Dieter Müller ist Verkehrsrechtler an der Polizei-Fachhochschule. Wiederholt äußerte er Kritik an der Polizeireform. © Robert Michalk

Innenminister Markus Ulbig führt am Dienstag zwei neue Polizeichefs in ihre Ämter ein, doch insgesamt steht ein Generationenwechsel an in der sächsischen Polizeispitze. Von elf Polizeipräsidenten könnten fünf in den nächsten zwei Jahren in Pension gehen, auch der Landespolizeipräsident und der Inspekteur der Polizei. SZ sprach darüber mit dem Verkehrsrechtler Dieter Müller. Er ist in Sorge, ob bei der Nachfolge richtig entschieden wird.

Sie haben als Hauptpersonalrat keinen Einfluss auf Neubesetzungen an der Polizeispitze. Dennoch die Frage: Wie sollte sie erfolgen?

Ich bin einer von 24 Hauptpersonalräten in der Polizei, äußere mich aber zu diesem Thema ausschließlich privat und als einfaches Gewerkschaftsmitglied. In der Tat steht in den nächsten Jahren ein durchgreifender Generationswechsel an, wie ich ihn in den 21 Jahren im Landesdienst noch nicht erlebt habe. Die Kriterien für einen Aufstieg in diese sogenannte Polizeichefrunde sind verfassungsrechtlich vorgezeichnet. Laut Artikel 33, Absatz 2 des Grundgesetzes müssen Eignung, Befähigung und fachliche Leistung vorliegen, um entsprechend befördert zu werden.

Wer entscheidet über die Neuen?

Es ist in Sachsen üblich, dass Spitzenbeamte durch den Innenminister berufen und befördert werden, ohne dass es dafür einer öffentlichen Ausschreibung bedarf. Der Grund dafür ist, dass diese Stellen in Sachsen nicht mit politischen Wahlbeamten besetzt werden. Das Führungspersonal rekrutiert sich aus der zweiten Einstiegsebene der Laufbahngruppe zwei, dem früheren höheren Dienst. Selbstverständlich lässt sich ein kluger Innenminister bei der Berufung von seinem Staatssekretär und Spitzenbeamten beraten, sodass die Beförderung als Ergebnis einer internen Vorauswahl angesehen werden muss. Das ist in den meisten Bundesländern so. In einzelnen Ländern wie Nordrhein-Westfalen werden die Posten ausgeschrieben, dort sind Polizeichefs politische Wahlbeamte.

Wäre es vorteilhaft, für so einen Generationswechsel polizeiliche Kompetenz aus anderen Bundesländern zu holen?

Den Amtsvorgänger des derzeitigen Landespolizeipräsidenten hatte der Innenminister aus Berlin nach Sachsen berufen. Das war aus meiner Sicht ein doppelter Vorteil. Der Mann war Volljurist und kannte den Polizeiapparat. Er war aber vorher nie in Sachsen tätig und musste keine Rücksicht auf vorhandene personelle Befindlichkeiten nehmen. Daran, dass er nur zwei Jahre in Sachsen war, sieht man allerdings auch den Nachteil. Ihm fehlten Rückendeckung und interne Kenntnisse hiesiger Verhältnisse. Es gelang ihm letztlich nicht, vorhandene Strukturen aufzubrechen und der sächsischen Polizei eine neue, modernere Richtung zu geben.

Was muss neu ausgerichtet werden?

Viele Lösungsansätze wurden im April im Landtag schon erörtert, sollten aber deutlich ergänzt werden. Mit den beabsichtigten, aber zu spät wirksam werdenden Neueinstellungen ist es nicht getan. Die Zahl der Stellen muss nochmals deutlich erhöht werden. Die neuen Wachpolizisten hätten gleich in die Ausbildung zum mittleren Dienst übernommen werden können. Aus- und Fortbildungskapazitäten müssen deutlich erhöht werden, denn bei knappen personellen Ressourcen sind gut qualifizierte Bedienstete der Schlüssel für einen effizienten Polizeidienst.

Geht es nur um Personal?

Eine Polizeireform muss sich auch auf die Einsatzmittel beziehen, denn vorhandene Polizeitechnik ist teilweise total veraltet und unbrauchbar im täglichen Dienst. Schließlich sollte es unter den 16 Länderpolizeien einen deutlich verbesserten fachlichen Austausch geben. Von den jeweils Besten lernen ist das Rezept der Stunde. So sind die Kollegen aus NRW bundesweit führend im Bereich der Verkehrspolizei. Überdies wäre eine konstruktive interne Streitkultur ein Ausdruck von Souveränität der Dienstvorgesetzten und persönlicher Ansporn für bessere Polizeiarbeit.

Worin bestehen Risiken, wenn Spitzenstellen nicht ausgeschrieben werden?

Dann steht nur ein begrenzter Personenpool von Spitzenbeamten zur Verfügung. Dabei spielt eine große Rolle, dass bekanntlich seit Jahren zahlreiche Stellen des höheren Polizeivollzugsdienstes nicht besetzt sind, weil es an Nachwuchs fehlt. Hier ist es versäumt worden, mehr geeignete Beamte des gehobenen Dienstes an die Hochschule der Polizei nach Münster zu entsenden. Der zweite Fehler ist aus meiner Sicht, dass das erfolgreiche Modell des eigenständigen, einjährigen Aufstiegsstudiums für ausgesuchte Spitzenbeamte des gehobenen Dienstes in Sachsen bislang nur ein einziges Mal praktiziert worden ist – Mitte der 90er-Jahre. Der Lehrgang war mit hervorragenden Studenten besetzt, sie hatten großen Erfolg. Der dritte Fehler ist die sehr lückenhafte Ergänzung des höheren Dienstes, zum Beispiel durch Polizeibeamte, die in der Freizeit einen Masterstudiengang absolvierten und dennoch nicht in die nächsthöhere Laufbahn aufsteigen dürfen.

Sind Ihnen Konkurrenten-Klagen im Zuge früherer Besetzungen bekannt?

In Sachsen nicht, aber sehr wohl aus anderen Bundesländern. Polizisten sind hier nicht so klagefreudig.

Wird um diese Spitzenposten in anderer Weise gerangelt?

Rangeln möchte ich es nicht nennen. Man bringt sich in Position. Die Besetzung dieser Posten ist kein Wunschkonzert, sondern ein wichtiger interner Vorgang, weil Polizeipräsidenten traditionell in Sachsen über große Machtfülle verfügen und in ihren Zuständigkeitsbereichen kleine Regionalfürsten sind, vergleichbar mit Landräten und Oberbürgermeistern. Auch das aus meiner Sicht ungerechte Gefüge der Besoldungen spielt eine Rolle, es reicht von den Besoldungsgruppen B 2 bis B 6. Für gerechtfertigt halte ich lediglich zwei Abstufungen zwischen dem Landespolizeipräsidenten und seinen Präsidentenkollegen. Er wäre dann ein echter Primus inter Pares, und es würde kein Gerangel geben. Die letzte Entscheidung trifft eh der Innenminister. Er muss für Erfolg und Misserfolg seiner Spitzenbeamten politisch geradestehen. So berief er vor Jahren einen Dresdner Polizeipräsidenten nach der massenhaften Speicherung von Handydaten ab. Vor Kurzem traf es einen designierten Dresdner Polizeichef, der nach einem Alkoholunfall sein Amt gar nicht erst antreten konnte.

Wer sollte Landespolizeipräsident sein, ein Polizist oder ein Jurist?

Dreimal standen Juristen an der Spitze der Landespolizei, nie allzu lange. Ich bin selbst Jurist, aber von meiner Grundausbildung her auch Polizist. Generell halte ich Volljuristen auf dem Posten des Landespolizeipräsidenten für eine gute Lösung. Die bisherigen Juristen trafen juristisch wohlbegründete, eigenständige Entscheidungen. Ein Polizeibeamter braucht dafür, wegen seines begrenzten juristischen Fachwissens, stets externe Berater und ist von deren Fachkenntnissen abhängig.

Das Gespräch führte Thomas Schade.

