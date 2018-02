Warum Reichtum auch arm machen kann Etliche sächsische Kommunen haben Geldprobleme – und das liegt nicht immer am schlechten Haushalten.

Idylle mit Rauchzeichen: Weil Vattenfall das Kraftwerk Boxberg verkauft hat, fehlen der Kommune nun erhebliche Einnahmen. © ronaldbonss.com

Es ist ein extremer Fall: Doch vor ihm ist in Sachsens Rathäusern kein Kämmerer gefeit. So gehörte auch der Ort Boxberg in der Oberlausitz über viele Jahre zu jenen Kommunen im Freistaat, die eine ganz besondere Abgabe zahlen mussten: die sogenannte Reichensteuer.

Auch wenn es diesen Begriff offiziell gar nicht gibt, hat er sich doch umgangssprachlich durchgesetzt, wenn es darum geht, dass die finanzstärksten Gemeinden regelmäßig eine Umlage zahlen müssen. Die fließt in den großen Topf, aus dem alle Städte und Gemeinden ihre finanziellen Zuschüsse vom Freistaat beziehen. Je nach Einwohnergröße kommen dabei schnell siebenstellige Beträge zusammen. Den oft langjährigen Zahlergemeinden wie Boxberg blieb stets nur der Trost, dass sie selber dank guter eigener Steuereinnahmen nicht auf Unterstützung angewiesen sind.

Wie schnell sich das aber ändern kann, bekam Boxberg zu spüren, als der Konzern Vattenfall – Kraftwerksbetreiber und gleichzeitig größter Steuerzahler in der Gemeinde – plötzlich seine Anlage verkaufte und zudem Gewerbesteuer in Millionenhöhe zurückforderte. Ein Schicksal, das in der Region viele Kommunen traf. Doch bei keinem machte sich der finanzielle Absturz so stark bemerkbar wie im Fall von Boxberg: Gehörte der Ort 2016 noch zu den drei finanzstärksten im Land, führte man 2017 auf einmal die Liste der steuerschwächsten Kommunen in Sachsen an (siehe Kästen).

Die „Vattenfall-Gemeinden“, wie sie auch Sachsens neuer Finanzminister Matthias Haß (CDU) bezeichnet, haben nun gleich mehrere Probleme. Zu den extrem hohen Steuerausfällen kommt der Umstand hinzu, dass sie die zuvor als „Reichensteuer“ gezahlten Millionenbeträge nicht zurückerstattet bekommen – obwohl sie diese Abgaben einst nur wegen jener hohen Steuereinnahmen leisten mussten, die sie nun zum Großteil wieder zurückzahlen müssen. Eine Ungerechtigkeit, findet nicht nur die Landtagsabgeordnete Verena Maiwald (Linke), die regelmäßig parlamentarische Anfragen zur Finanzsituation sächsischer Kommunen stellt. So forderte sie den Haß-Amtsvorgänger Georg Unland (CDU) frühzeitig auf, den betroffenen Kommunen in diesem Punkt entgegenzukommen. „Aber im Finanzministerium hieß es immer nur, die Kommunen hätten für einen solchen Fall Vorsorge treffen müssen.“

Ob sich diese Haltung künftig ändert, dürfte sich bereits in den kommenden Wochen zeigen. So steht zurzeit vor allem die Stadt Weißwasser aus dem gleichen Grund wie Boxberg unter enormem Druck, weil eine Millionenlücke im Etat klafft. Weißwasser taucht dann – wie auch etliche kleinere Kommunen der Region – ebenfalls auf der neuen Liste der finanzschwächsten Orte im Freistaat ganz vorn auf.

Zumindest etwas Hoffnung gibt es, da die neue Landesregierung unter Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erst im Januar die Verbesserung der Lebensituation im ländlichen Raum zu einem ihrer wichtigsten politischen Ziele erklärt hatte. Was für ein Kraftakt dafür nötig ist, ahnt man, wenn man sich beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag nach der Kassenlage in den Rathäusern zwischen Görlitz und Plauen erkundigt. „Seit 2009 belastet der Rückgang der Solidarpaktzuweisungen um jährlich rund 200 Millionen Euro auch Sachsens Kommunen“, erklärt Geschäftsführer Mischa Woitscheck. „Trotz steigender Steuereinnahmen fallen unsere Gesamteinnahmen damit hinter die durchschnittlichen Einnahmen der Kommunen in den alten und vor allem auch der anderen neuen Bundesländer zurück.“ So habe sich der Abstand zu den anderen Ost-Ländern bereits im Jahr 2016 auf rund 265 Millionen Euro erhöht.

Eine kürzlich vom Kabinett Kretschmer zugesagte Finanzspritze von 30 Millionen Euro, die die Städte und Gemeinden jeweils von 2018 bis 2020 zusätzlich erhalten, ist für Woitschek ein Schritt in die richtige Richtung. „Das Geld kommt vor allem den kleinen Gemeinden zugute, deren Einnahmen aufgrund sinkender Einwohnerzahlen teilweise stagnieren oder sogar zurückgehen.“ Aber er warnt auch: Dieser Zuschuss allein löst die Probleme nicht, sondern nur dauerhaft höhere Zuweisungen. Dabei schaut er besonders auf den neuen Doppelhaushalt 2019/2020, der bis Dezember stehen soll. „Dort brauchen wir auch eine deutliche Aufstockung der Kita-Pauschale zur Abfederung der ständig steigenden Betriebskosten in den Kindertagesstätten.“





Sachsens reichste Kommunen im Jahr

2016: So viel "Reichensteuer"

musste pro Einwohner gezahlt werden Euro Wachau 711,02 Niederdorf 700,20 Boxberg/Oberlausitz 684,69 Nünchritz 442,96 Hartmannsdorf 422,78 Spreetal 420,76 Weißenborn/Erzgebirge 393,93 Steinberg 377,33 Wülknitz 320,90 Stadt Glashütte 274,17

Sachsens ärmste Kommunen im Jahr

2017: So viel Defizitausgleich

erhalten die finanzschwächsten

Orte pro Einwohner Euro Boxberg/O. L. 1.433,13 Trebendorf 451,62 Kreba-Neudorf 412,07 Rietschen 393,71 Stadt Weißwasser 365,04 Raschau-Markersbach 350,81 Auerbach 340,82 Stadt Wilthen 333,68 Räckelwitz 329,51 Mücka 324,06

