„Warum hat niemand geholfen?“ Ein Mann bricht an einer Haltestelle zusammen, kurz darauf ist er tot. Jetzt ermittelt die Polizei.

Blumen und Kerzen schmücken den Gehweg an der Bushaltestelle in Freital-Potschappel. Die Erinnerung gilt dem Mann, der hier vergangene Woche frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit zusammenbrach und später im Krankenhaus verstarb. Seine Familie, Kollegen und Freunde fragen sich, warum ihm niemand half. © Andreas Weihs

Freital. Am Zaun klemmen weiße Blumen neben einem Dynamo-Schal, davor stehen flackernde Kerzen. Eine Frau mit zwei kleinen Kindern an der Hand bleibt kurz stehen. „Das ist eine Erinnerung an jemanden, dem hier etwas Schlimmes passiert ist“, erklärt sie ihren beiden Mädchen. Dann gehen sie weiter. Etwas Schlimmes passiert – das ist noch untertrieben. Am 24. Januar kam hier ein Freitaler auf dem Weg zur Arbeit vorbei. Er brach zusammen, blieb liegen, niemand half. Erst ein Kollege, der ihn fand, leistete Erste Hilfe. Der Bewusstlose kam ins Krankenhaus und verstarb dort. Soweit die Fakten, über die die Sächsische Zeitung schon in der vergangenen Woche berichtet hatte.

Seine Schwester sitzt im Büro ihrer Arbeitsstelle und kann es immer noch nicht fassen. „Die Familie ist geschockt, es fühlt sich alles so irreal an“, sagt sie. 49 Jahre alt war ihr Bruder. Er hinterlässt eine Ehefrau und ratlose Angehörige. Die fragen sich nun, warum ihrem Ehemann, Sohn und Bruder nicht geholfen wurde. „War er es nicht wert? Lässt man einen Menschen einfach so in Kälte und Dunkelheit liegen?“, fragt seine Schwester.

M., dessen Name auf Wunsch der Familie nicht in der Zeitung stehen soll, arbeitete in einer Spielhalle mit Bistro, die in Sichtweite der Haltestelle Platz des Friedens, Fahrtrichtung Tharandt, liegt. Sechs Uhr morgens öffnet das Lokal, M. hatte Frühdienst. An jenem Morgen soll es ihm schon zu Hause nicht gut gegangen sein, hat die Schwester hinterher erfahren. Trotzdem machte sich M. auf zur Arbeit – wie immer zu Fuß. Was dann passierte, ist noch unklar. Brauchte er länger als sonst? Blieb er an der Haltestelle stehen? Setzte er sich? Brach er unvermittelt zusammen? Und wenn ja, wann und warum?

Das versucht nun die Polizei herauszufinden. „Wir haben ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet“, sagt Pressesprecher Marko Laske. Damit soll geklärt werden, ob M. eines natürlichen Todes starb oder Opfer einer Straftat wurde. Zudem gebe es ein zweites Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Bushaltestelle ist stark frequentiert, um die Zeit herrscht Berufsverkehr. Ab sechs Uhr morgens hält die Linie A im 15-Minuten-Takt, die Linie F alle halbe Stunde und nach 7 Uhr ebenfalls häufiger. „Busfahrer, Fahrgäste, Passanten – Dutzende Leute müssen meinen Bruder gesehen haben“, schätzt seine Schwester. Vielleicht dachten auch manche, der Mann sei nur betrunken. „Und selbst wenn: Jedem Menschen muss in einer Notsituation geholfen werden“, sagt die Schwester.

Das meint auch Bert Köhler. Er ist der Kollege, der M. gegen 7.15 Uhr fand. „Das war ein ganz netter, lieber Kerl“, erinnert er sich an den Toten. Viel gelacht hätten sie beide auf Arbeit. „Er war sehr aufgeschlossen und dadurch bei den Gästen sehr beliebt“, sagt der Barkeeper. An jenem Mittwochmorgen hätte Bert Köhler eigentlich noch im Bett liegen können. Doch er wollte mit M. etwas wichtiges Dienstliches absprechen. „Ich habe gegen sechs Uhr auf Arbeit angerufen, da ging keiner ran.“ Also fuhr Köhler schnell zum Bistro, wo er gegen 6.15 Uhr ankam – und M. fehlte. „Ich rief ihn auf dem Handy an. Er ging auch ran und sagte, es gehe ihm nicht gut, er sei spät dran, aber gleich da.“ Bert Köhler wartete.

Als M. eine Stunde später immer noch nicht da war, ging Köhler los. „Ich wollte ihm entgegenlaufen, die Sache kam mir komisch vor.“ Als er zur Haltestelle kam, sah er im Halbdunkel jemanden neben dem Wartehäuschen liegen. „Ich bin sofort hin, aber erst beim zweiten Hinsehen erkannte ich meinen Kollegen.“ M. habe auf dem Rücken gelegen, der Kopf nach hinten gesackt. „Es kam schon keine Reaktion mehr.“ Köhler legte M. in die stabile Seitenlage. Und die Wartenden an der Haltestelle? „Die haben zugeguckt, nur einer kam und sagte mir, er habe den Rettungsdienst gerufen. Die waren dann auch ganz schnell da.“ Köhler schüttelt sich, als wolle er die Bilder im Kopf schnell loswerden. „Alle an der Bushaltestelle haben einfach nur dagestanden und meinen Kollegen liegenlassen. Diese Kälte unter den Menschen – unglaublich!“

Kälte, Gleichgültigkeit – oder doch etwas anderes? Unsicherheit vielleicht? Michaela Jakob arbeitet beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Freital in der Abteilung Ausbildung. „Wir können nur jedem empfehlen, seine Kenntnisse über Erste Hilfe in regelmäßigen Abständen aufzufrischen“, sagt sie. Es gibt eine einfache Abfolge, wie in Notsituationen und bei Unfällen zu handeln ist. Jakob: „Erstens ruhig bleiben, einen Überblick verschaffen und die Unglücksstelle sichern. Zweitens, laut um Hilfe rufen, meistens ist man an einer Unglücksstelle gar nicht allein.“ Als Nächstes sei der Notruf zu wählen. Ist dies geschehen, soll man mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen, bis der Rettungsdienst da ist und übernimmt. Die Erste Hilfe ist ein wichtiger Bestandteil der Rettungskette. „Nur wenn diese in Gang gesetzt wird, ist es möglich, in Not geratene Personen zu retten und ihnen mental zur Seite zu stehen“, sagt Michaela Jakob und fügt hinzu: „Jeder kann helfen!“

