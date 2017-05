Warum eskalierte der Polizeieinsatz in Klingenberg? Der angeschossene Asylbewerber wird noch im Krankenhaus behandelt. Die Attacke im Asylbewerberheim gibt Rätsel auf.

Die Polizei rückte am Sonntag gegen 8 Uhr mit vier Streifenwagen beim Asylbewerberheim in Klingenberg an. Der Wachdienst hatte die Beamten alarmiert, nachdem ein Bewohner der Unterkunft das Wachpersonal mit einem Messer bedroht hatte. © Egbert Kamprath

Die Ermittlungen zum Polizeieinsatz am Sonntagvormittag im Asylbewerberheim in Klingenberg dauern an, wie Marko Laske, Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, mitteilt. Warum der Bewohner des Heims an der Salzstraße den Wachdienst vor Ort mit einem Messer bedrohte, ist weiterhin unklar.

Der 23-jährige Libyer, dem ein Polizist in den Oberschenkel schoss, nachdem er mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugegangen war, ist immer noch im Krankenhaus, wo er aller Voraussicht nach auch noch die kommende Zeit bleiben wird. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, konnte Laske nicht einschätzen. Warum der Geflüchtete die Mitarbeiter des Wachdienstes mit dem Messer bedroht hatte, die dann wiederum die Polizei über den Notruf alarmierten, ist noch nicht bekannt.

„Es gab eine erste Befragung“, so Laske. Der 23-Jährige habe auch rudimentäre Angaben gemacht, viele Fragen seien aber nach wie vor offen. Auch ob der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand, kann noch nicht gesagt werden, das wird das Ergebnis einer Blutuntersuchung zeigen, die noch ausgewertet werden muss. Beim Eintreffen der Beamten habe der Mann aufgebracht und aggressiv gewirkt und nicht auf die Ansprechversuche seitens der Polizei reagiert. So sei der Verdacht, er könnte berauschende Mittel zu sich genommen haben, aufgekommen.

Die Polizei hat den Tatort kriminaltechnisch untersucht, um die Abläufe vor Ort zu klären und aufzuarbeiten. Der 23-Jährige ist polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. „Es wird ermittelt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung“, sagt Oberstaatsanwalt Lorenz Haase von der Staatsanwaltschaft Dresden. Darauf steht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre. Die Staatsanwaltschaft hat keinen Haftantrag gestellt, da keine Fluchtgefahr bestehe.

Die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs der Schussenwaffe wird routinemäßig überprüft. In welcher Verfassung der Polizist ist, der den Schuss abgegeben hat, dazu wollte Laske keine Angaben machen. „Es gibt innerhalb der Polizei eine psychologische Betreuung“, so Laske. Ob der 32-jährige Polizeibeamte diese in Anspruch nehmen möchte, bleibe ihm aber selbst überlassen.

Im Asylbewerberheim in Klingenberg leben derzeit 168 Männer aus 19 Nationen. „Es ist für mich kaum nachvollziehbar, dass es zu so einer Eskalation kommt“, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach. „Ich bin enttäuscht, denn schließlich werden viele Anstrengungen unternommen, um den Menschen zu helfen.“ In den vergangenen Wochen sei nach dem Vorfall am Penny-Markt – ein Wachmann wurde bedroht – wieder etwas Ruhe eingekehrt im und um das Asylbewerberheim. „Ich hoffe darauf, dass es ein Einzelfall bleibt.“

Die Toleranzgrenze in der Bevölkerung sinke natürlich auch wegen solcher Vorfälle. „Aber das Vertrauen muss von beiden Seiten kommen, von den Flüchtlingen und den Bürgern.“ Gemeinsam mit der Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz als Betreiber der Einrichtung und dem Landratsamt müsse nun überlegt werden, was getan werden kann.

