War’s der Wolf?

Ob für die toten Schafe in Ruppersdorf ein Wolf gesorgt hat, wird jetzt untersucht. Die Bissspuren deuten darauf hin. © Bernd Gärtner

Ruppersdorf. Das Schaf am Zaun bewegt sich kaum. Wenn es ein paar Schritte geht, hinkt es. Das Bein ist blutig, das Euter auch. Auf der Weide in Ruppersdorf liegen vier kleine Häufchen, ein Mutterschaf und drei Lämmer. Sie sind tot. Wahrscheinlich ein Wolfsriss, passiert in der Nacht zum Mittwoch. „Ich bin am Morgen an der Weide vorbeigefahren“, erzählt Stefan Jenne. Ihm gehören die Schafe auf der Weide an der Unteren Dorfstraße. Die Häufchen weiter hinten auf der Wiese seien ihm im Vorüberfahren nicht ins Auge gefallen, nur das Schaf direkt am Zaun. „Ich dachte noch: Die steht aber seltsam da“, erzählt Jenne und schaut betroffen auf First Lady, das einzige seiner Schafe, das noch lebt. Auf dem Rückweg habe er kontrollieren wollen, ob mit dem Tier alles in Ordnung ist. „Das Blut hatte ich von der Straße aus nicht gesehen.“ Kurz darauf bekam er einen Anruf von einem Bekannten, der die toten Tiere schließlich entdeckt hatte. „Nachher wird noch ein Tierarzt vorbeikommen“, sagt Jenne. Der Veterinärmediziner muss entscheiden, ob das verletzte Schaf überleben kann oder ob es von seinen Leiden erlöst werden muss.

Bis zur Dienstagnacht hatte Stefan Jenne insgesamt fünf Schafe: zwei Mutterschafe, drei Lämmer. Zwei der Jungtiere wurden Anfang des Jahres geboren, eines erst in der Karwoche vor Ostern. Die Tiere hatten sich Stefan Jenne und seine Familie privat gehalten. Er zog 2005 in die Oberlausitz und arbeitet bei „Jugend mit einer Mission“ im Wasserschloss Ruppersdorf. „Die Schafe waren einfach unsere Haustiere. Manche haben wir auch zur Fleischgewinnung gehalten“, erzählt er. „Ich dachte, sie sind ganz gut geschützt.“ Um die Wiese zieht sich ein Zaun. Jenne zeigt auf eine Stelle, an der der Draht vom Pfahl gerissen ist. „Ich vermute, dass der Wolf vielleicht an dieser Stelle drübergekommen ist.“

Ob für die toten Tiere tatsächlich der Wolf verantwortlich ist, wird jetzt untersucht. Am Mittwochmorgen war auch Katrin Lattermann, Wolfsbeauftragte des Landkreises, vor Ort. Sie und ihre Kollegen vom Kreisforstamt sind in solchen Fällen zuständig. „Wir haben die Bissspuren untersucht, zum anderen auch Gewebeproben entnommen“, erklärt Katrin Lattermann. Damit lässt sich nachweisen, ob es wirklich ein Wolf war, der die Tiere gerissen hat, unter Umständen sogar, zu welchem Rudel er gehört, erklärt sie. Das sei allerdings eine schwierige Aufgabe. Denn mit der Gewebeprobe muss man auch eine verwertbare Speichelprobe des Tieres erwischen, das die Schafe getötet hat. Für die Untersuchung geht die Probe ans Senckenberg-Museum. Festlegen will sich Katrin Lattermann noch nicht. Die Bisswunden in Kehlbereich und Bauchraum seien aber durchaus typisch für den Wolf, sagt sie.

Für das Oberlausitzer Gebiet südlich der A 4 hat das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ im vergangenen Herbst zwei Rudel gemeldet: das Cunewalder und das der Königshainer Berge. Immer wieder gibt es aber auch außerhalb der bekannten Rudelterritorien Sichtungen, zum Beispiel aus dem Kottmar-Gebiet. „Ich habe erst Ende März zwischen Ruppersdorf und Oderwitz einen Wolf gesehen“, erzählt Detlef Eckert, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Oberlausitz. Nach einer Untersuchung der Fährten, die das Tier hinterließ, ist er sich sicher: „Das war auf jeden Fall ein Wolf.“

Ob er sich neue Schafe zulegen wird? Stefan Jenne weiß es noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr, sagt er. „Es war das erste Mal, dass wir eigene Lämmer hatten, da hat man schon einen Bezug.“ Einen kleinen Lichtblick gibt es aber: Nach Einschätzung des Tierarztes kann First Lady die Verletzungen an Bein und Euter überleben – mit viel Pflege. „Für vier Wochen geht es für sie jetzt in den Stall und wir hoffen, dass sie wieder gesund wird.“

