Warnung auf dem Schulweg Im Raum Klipphausen wird von einem Mann gesprochen, der Kinder anspricht.

Vorsicht! Auch nicht in fremde Autos steigen. © Symbolbild/dpa

Die Grundschule Klipphausen hat nach einem „besonderen Vorkommnis“ vor wenigen Tagen die Eltern der Schüler sensibilisiert. Die Kinder sollten mit niemandem mitgehen und den Schulweg nicht allein absolvieren.

Hintergrund für diese Maßnahme dürfte eine im Internet zirkulierende Information sein. Demnach versuche „ein Mann mit einem weißen VW T 5 Kinder in sein Auto zulocken -– an Schulen und Kindergärten. Das sei in Burkhardswalde, an der Grundschule mit Süßigkeiten und in Taubenheim am Kindergarten passiert. Er wollte dort den Kindern einen Mähdrescher zeigen. Eine Personenbeschreibung fehle. Einem Elternbrief der Grundschule Burkhardswalde zufolge wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Klassenleiter hätten die Schüler belehrt. Der Elternratsvorsitzende habe alle Klassenelternsprecher benachrichtigt.

Wiewohl jede solcher Warnungen ernst genommen werden sollte, gleicht sie nichtsdestotrotz einem vielfach variierten Muster von Berichten im Netz. Auffällig ist, dass stets Ort und Zeit des Vorkommnisses nicht exakt benannt sind. (SZ/pa)

