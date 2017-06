Wanderer fordern mehr Kontrollen Der Motorradlärm an den Serpentinen nervt Anwohner und Gäste. Hohnstein will etwas tun, kommt aber nicht weiter.

Biker genießen die Fahrt auf den Serpentinen zwischen Polenztal und Hocksteinschänke. Allerdings gibt es auch einige, die durch den Lärm ihrer Maschinen Anwohner und Wanderer verärgern. © Steffen Unger

Hohnstein. Wer an einer Rennstrecke wohnt, hat sich mit dieser arrangiert. Nicht so in Hohnstein. Dort leben die Einwohner zwangsweise mit einer „Rennstrecke“. Und das nervt. Immer wieder gibt es Kritik vor allem am Lärm, die manche bergauffahrenden Biker mit ihren getunten Maschinen hinterlassen. Es trifft aber auch diejenigen, die zum Wandern in das Gebiet kommen. Wie zum Beispiel Ullrich Jentzsch aus Sebnitz mit seiner Familie. Er fordert Konsequenzen und vor allem verstärkte Kontrollen der Polizei an der Rennstrecke, um die Motorräder herauszufischen, die manipuliert sind und deshalb auch den ohrenbetäubenden Lärm verursachen. „Ich habe durchaus Verständnis für die Lust der Biker, ihre Maschinen durch die Kurven zu jagen. Das Verständnis hört für mich auf, wenn man sich dieses Vergnügen auf Kosten der Einwohner und Erholungssuchenden gönnt“, schreibt er in einer E-Mail an die SZ. Darüber hinaus sei das Überqueren der Fahrbahn am Parkplatz Hocksteinschänke aufgrund der hohen Geschwindigkeiten der Maschinen lebensgefährlich. Im Hohnsteiner Stadtrat wurde bereits angeregt, sich mit dem Thema noch einmal zu befassen.

Ullrich Jentzsch trifft damit einem wunden Punkt in der Gemeinde Hohnstein. Dort wird seit Jahren darüber gestritten, wie den Motorradfahrern beizukommen ist, die die Serpentinen noch immer als Rennstrecke sehen. In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, dem Landratsamt und der Polizei wurden hier bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel die Schwellen, die die Geschwindigkeit senken sollen. Ein Wochenendfahrverbot wurde ebenfalls getestet. Außerdem gibt es vereinzelte Kontrollen der Polizei. Nach einer Petition und einer Unterschriftensammlung in Hohnstein hatte Bürgermeister Daniel Brade (SPD) das Thema beim Landratsamt erneut vorgebracht. Dort stand man einem Fahrverbot an den Wochenenden und an Feiertagen bergaufwärts auch positiv gegenüber. Die Ausfahrt aus Hohnstein wäre dann nur über die Polenztalstraße möglich gewesen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lehnte das allerdings ab. In der Begründung hieß es, dass die Aktion Rüttelstreifen noch nicht beendet, also auch noch nicht ausgewertet sei. Erst wenn diese Ergebnisse vorliegen, könnte neu entschieden werden. Wann der Versuch abgeschlossen ist, teilte die Behörde nicht mit.

