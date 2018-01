Waffenhändler ohne Lizenz Ein Meißner verkaufte 13 Jahre lang Waffen ohne Erlaubnis. Nicht nur er, auch das Landratsamt hat versagt.

Ein Mann betrachtet in einem Schaufenster Pistolen aller Art. © dpa

Meißen. Der NSU-Prozess am Oberlandesgericht München hat Auswirkungen bis nach Meißen. Bei einer deutschlandweiten Kontrolle im Juni vorigen Jahres wurden bei Waffenhändlern nach einer Waffe eines bestimmten Typs gesucht. Auch bei einem Meißner Händler standen so unangekündigt Beamte des Landeskriminalamtes und Mitarbeiter des Landratsamtes Meißen im Geschäft. Waffen des gesuchten Typs fanden sie zwar nicht, doch die Kontrolle brachte sozusagen als Nebenprodukt etwas anderes zutage. Seit 13 Jahren verkaufte der Händler Waffen und reparierte diese, ohne eine entsprechende Erlaubnis dafür zu besitzen. Es handelte sich um Luftdruckpistolen- und Gewehre, Soft-Air-Waffen, Schreckschusspistolen und jede Menge Munition und Diabolos. Noch am gleichen Tag wurden die Vitrinen versiegelt und ihm der Verkauf der Waffen untersagt. Nach eigenen Angaben hat der 42-Jährige dadurch einen Verlust von rund 50 000 Euro erlitten. Am Dienstag stand er zudem wegen Verstoßes gegen das Waffenrecht vor dem Schöffengericht des Amtsgerichtes Meißen.

Er wisse überhaupt nicht, warum er vor Gericht sitze, sagt der Angeklagte. Sein Vater hat das Geschäft seit 1990 geführt und ist auch im Besitz einer Erlaubnis, Waffen zu verkaufen. 1998 ging der Seniorchef vorzeitig in Rente, übergab das Geschäft an seine Frau, arbeitete aber weiter mit. 2004 übernahm der Angeklagte schließlich den kleinen Familienbetrieb. Doch weder er noch seine Mutter hatten jemals eine Erlaubnis, mit Waffen zu handeln. Zwar sei die Lizenz des Vaters nicht übertragbar, jedoch habe das Landratsamt mitgeteilt, dass sowohl seine Frau als auch der Sohn den Betrieb übernehmen und mit Waffen handeln könnten, solange der Seniorchef als fachkundige Person anwesend sei. „Es ist alles aktenkundig“, sagt der 42-Jährige. Das ist es eben nicht. Im Gegenteil: In der Akte findet sich ein Antrag für eine Erlaubnis zum Waffenhandel. Gestellt hat ihn die Mutter des Angeklagten als Inhaberin der Firma und der Sohn als Antragsteller. Es findet sich jedoch weder ein Datum noch eine Unterschrift. Offenbar wurde der Antrag nie abgeschickt. „Ich habe nie einen Antrag auf eine Erlaubnis zum Waffenhandel gestellt“, gibt der Angeklagte dann auch zu.

Dass es weder vom Angeklagten noch seiner Mutter jemals einen Antrag für eine Erlaubnis zum Handelns mit erlaubnisfreien Schusswaffen gab, bestätigt auch ein Mitarbeiter des Landratsamtes. Gegenüber dem Landeskriminalamt hatte der Angeklagte gesagt, dass er ein „Übergangsschreiben“ besitze, nachdem er Waffen verkaufen dürfe. Doch ein solches Schreiben hat er nie vorgelegt.

Sein Mandant habe sich auf die Angabe der Behörde verlassen, dass er den Waffenhandel weiter mit der Lizenz des Vaters betreiben könne, argumentiert der Verteidiger. Tatsächlich hat auch die Behörde versagt. Denn sie hätte aller drei Jahre nicht nur die Genehmigung, sondern auch die Zuverlässigkeit des Angeklagten überprüfen müssen. Wieso sowohl der Angeklagte als auch seine Mutter über Jahre ohne Genehmigung Waffen verkaufen konnten, kann sich auch ein Sachbearbeiter des Landratsamtes nicht erklären. „Es hat Nachlässigkeiten gegeben“, räumt er ein.

Wohl auch, weil es Versäumnisse des Amtes gab, schlägt das Gericht vor, das Verfahren wegen geringer Schuld einzustellen. Allerdings muss der Angeklagte auf die eingezogenen Waffen im Wert von mehreren Tausend Euro verzichten. Zudem muss er unwiderruflich erklären, beim Beantragen einer Erlaubnis für den Waffenhandel sich nicht von seinem 83-jährigen Vater als „fachkundige Person“ vertreten zu lassen. Das heißt, er muss den Sachkundenachweis selbst erbringen. Ob er die Erlaubnis erhält, entscheidet letztlich das Landratsamt. Nach langer Diskussion stimmt der Angeklagte zu.

zur Startseite