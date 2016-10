Wächst in Bautzen wieder die Angst? Die verstärkten Polizeikontrollen auf dem Kornmarkt sind beendet. Doch wer weiß, wie lange die Ruhe währt.

Ein paar Autos, wenige Passanten: Der Alltag ist wieder eingezogen auf dem Bautzener Kornmarkt. © Robert Michalk

Die „Platte“ ist leer. Am Dienstag nach dem Feiertag steht kein Polizeifahrzeug mehr auf dem Kornmarkt. Die verstärkten Kontrollen nach den Randalen Mitte September in Bautzen sind beendet. Es ist wieder Alltag eingekehrt in der Stadt.

Auf den Bänken am Kornmarkt haben es sich schon am Vormittag wieder ein paar Trinker gemütlich gemacht. Das Bier scheint reichlich, die Sonne noch warm genug. Ein Fernsehteam sucht nach Bildern. Die Kamera fängt eilige Passanten ein, Wasser läuft über die Glasplatten der Brunnen. Viel mehr bewegt sich nicht an diesem Dienstag auf dem Kornmarkt.

Roy Wobst, der Eisverkäufer am eingerüsteten Reichenturm, blickt skeptisch. „Vielleicht ist das ja auch nur die Ruhe vor dem Sturm“, befürchtet er. „Die nächsten Demos sind ja für diese Woche schon wieder angekündigt.“ Von irgendeiner Versammlung am Mittwochabend hätten die Leute erzählt. Und am Freitag, das ist offiziell, wollen wieder die Rechten aufmarschieren. Roy Wobst hätte das große Polizeiaufgebot gern weiter in der Stadt gehabt. Und da ist er nicht der Einzige.

Anwohner hatten ihre Ruhe

„Es ist tatsächlich merklich ruhiger geworden in den letzten zwei Wochen“, bestätigt er. „Die Polizeiautos, die Streifenbeamten, die Leute vom Ordnungsamt der Stadt – das hat gewirkt.“ Krawallmacher und Streitlustige hätten sich nahezu vollständig zurückgezogen. Und vor allem nachts hätten die Anwohner wieder ruhig schlafen können. Nun befürchten sie, dass es wieder losgehen könnte mit dem Radau, mit Alkohol und Pöbeleien. Und vielleicht auch mit Schlimmerem. „Es ist schon so, dass die Angst jetzt wieder wächst“, bestätigt Wobst.

Die Stadt will neue Randale auf jeden Fall verhindern. Nach einer Absprache zwischen dem Oberbürgermeister und dem Bautzener Revierleiter soll es auch weiterhin regelmäßig gemeinsame Streifen von Polizeibeamten und Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes in Bautzens Innenstadt geben, heißt es aus dem Rathaus. Anwohner und Gewerbetreibende haben da allerdings so ihre Zweifel, dass das reicht. Roy Wobst glaubt auch nicht, dass sich die Probleme mit der herbstlicher werdenden Witterung von allein klären könnten. „Alkohol heizt ein“, sagt er. „Und Alkohol heizt die Stimmung auf, auch wenn es kalt ist“. Das habe er vor und hinter dem Eisladen schon oft genug beobachten können.

Schaden für Tourismus

Auf einer der Bänke am Kornmarkt gönnt sich ein Reiseleiter gerade eine Pause in der Mittagssonne. „Egal, woher die Gäste auch kommen“, erzählt er, „alle fragen, ob sie denn hier auch wirklich sicher sind. Es hat ja überall in den Zeitungen gestanden.“ Er ist sich sicher, dass das dem Tourismus in der Stadt und der Region einen beträchtlichen Schaden zugefügt hat, auch wenn das nicht konkret in Zahlen messbar sei.

Die demonstrative Polizeipräsenz in den letzten zwei Wochen hätte die Gäste allerdings auch ziemlich irritiert. Aber am Ende hätte immer das Schöne überwogen: „Neunzig Prozent der Gäste, die ich in den letzten Tagen begleitet habe, waren aus den alten Bundesländern. Sie waren alle überrascht und erstaunt, was die Oberlausitz doch für eine herrliche Gegend, was Bautzen doch für eine schöne Stadt ist“, erzählt er. „Aber um das festzustellen, müssen sie eben erst einmal herkommen.“ Und ob die wiederkommen, die im Best-Western-Hotel nicht schlafen konnten?

Am späten Nachmittag sind die Trinker vom Kornmarkt verschwunden. Die Kameraleute sind immer noch da. Der Eisverkäufer hat gut zu tun. Auf der Platte versammeln sich Grüppchen. Bautzener Jugendliche, ein paar junge Asylbewerber und auch ein paar junge Männer mit Springerstiefeln und Runenbuchstaben auf ihren Kapuzenjacken. Die beiden älteren Damen, die auf den Bänken die letzten Sonnenstrahlen genießen, sagen: Das ist hier so wie immer. Das Bild wirkt friedlich. Auch am späten Nachmittag deutet nichts darauf hin, dass sich hier wieder Krawallmacher zusammenrotten könnten. Oder ist das etwa doch nur die Ruhe vor dem Sturm?

