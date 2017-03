Vorläufige Freiheit fürs Federvieh

Der Hahn und seiner Hühnerschar dürfen wieder raus an die frische Luft, sofern sie außerhalb von Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten leben. © dpa

Die landesweit angeordnete Stallpflicht wird aufgehoben. Das hat die Landesdirektion Dresden in Abstimmung mit dem sächsischen Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz entschieden. Die Lockerung gilt ab Montag.

Bereits seit November 2016 galt wegen der Vogelgrippe eine Stallpflicht für Geflügel. Dies war eine notwendige und unausweichliche Entscheidung, teilt das Ministerium mit. Der Geflügelpestvirus H5N8 sei in dieser Saison besonders aggressiv und über einen sehr langen Zeitraum nachweisbar. Die Zahl der Funde von infizierten Wildtieren ist nun stetig rückläufig. „Die Geflügelpest war in den vergangenen Monaten eine außergewöhnliche Belastung für alle“, so Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). „Auch wenn es keine einfache Zeit war, kehrt in weiten Teilen der Geflügelhaltung wieder Normalität ein.“

In Sachsen wurden in dieser Woche zwei Infektionen bei Greifvögeln in Nordsachsen und Leipzig bestätigt. In der Vorwoche waren es noch zwölf Fälle. Bisher wurde die Vogelgrippe im Freistaat bei 110 Tieren nachgewiesen. Betroffen sind alle Landkreise außer dem Erzgebirgskreis, Zwickau und dem Stadtgebiet Chemnitz.

In den noch bestehenden Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten um die Fundorte bleiben die angeordneten Maßnahmen und die Stallpflicht allerdings in Kraft. Das gilt unter anderem im Dresdner Stadtgebiet – noch bis 22. März – und Teilen der Landkreise Bautzen und Görlitz. Bei neuen Funden von infizierten Tieren werden weiterhin Restriktionsgebiete ausgewiesen. (SZ/sca)

