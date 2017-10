Vorerst kein Wolfs-Abschuss

Was sich die Leute generell erlauben, ob nun Politiker oder Schäfer und andere, evtl. die Wölfe und anderes Getier zu erschießen,nur weil es ihnen nicht in den Kram passt. Wo nimmt sich der Mensch das Recht her, über die Daseinsberechtigung zu diskutieren. Man sollte froh sein dass der Wolf wieder in freier Wildbahn lebt. Aber hier glauben wirklich viele noch an Rotkäppchen, schönes Leben noch . Eigentlich müsste die ganze Tierwelt über den Menschen herfallen und vernichten , weil die Menschheit immer dämlicher und bekloppter wird!!!!!