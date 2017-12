Vor einem Bus: 19-Jährige in Plauen von Auto erfasst

Plauen. Eine 19-jährige Fußgängerin ist in Plauen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Die junge Frau wollte vor einem Bus die Straße überqueren, teilte die Polizei in Zwickau am Mittwochmorgen mit. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin, die in die gleiche Richtung wie der Bus fuhr, sah die 19-Jährige am Dienstagnachmittag zu spät. Das Auto stieß frontal mit der jungen Frau zusammen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. (dpa)

