Kolumne: Sächsisch betrachtet Von Westen und Jacken Sachsens Linke befasst sich mit einem schwäbischen Grünen. Auch sächsische Fußballfans haben Tipps für Schwaben.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg. © dpa

So geht Zurücksticheln: Auf Facebook zeigt die sächsische Linke das Bild eines freundlichen, älteren Mannes. Es ist Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg und in jungen Jahren aktiv im kommunistischen Bund Westdeutschlands. Kretschmann geißelte unlängst die Außenpolitik der Linken als „von gestern“. Die Gescholtenen kommentieren das trocken: „Er muss es wissen, er kommt ja von da.“ Vielleicht ist es aber auch ein Kompliment, so nach dem Motto: Früher war manches besser, das wissen wir doch beide. Dann hätte die Linke den Grünen sozusagen den – Achtung – roten Teppich für ein Regierungsbündnis nach der nächsten Landtagswahl ausgelegt.

WIE auch immer: Bis dahin vergehen noch zwei Jahre, und außerdem braucht es die SPD dazu. Also blicken wir mal kurz zurück und beschäftigen uns mit dem innig geliebten Ballsport. In Stuttgart, wo Kretschmann regiert, gastierte vor ein paar Tagen Dynamo Dresden. Beim Hinspiel hatten Dynamo-Fans den VfB-Anhängern Unwissen bei der Körperpflege unterstellt: „Ihr hasst Baden ... Dann geht doch duschen!“, stand auf einem Spruchband. Die Schwaben, denen eine Skepsis gegenüber dem badischen Landesteil nachgesagt wird, konterten beim Rückspiel mit einem Modetipp: „Ihr hasst Westen? Dann tragt doch Jacken!“ Festzuhalten bleiben ein spannendes Spiel, tolle Fan-Choreos und Rivalität, die sich aufs Frotzeln beschränkte und keine Gewalt brauchte. Gut so.

