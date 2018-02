Von „Kümmelhändlern“ und „Kameltreibern“ Die AfD lädt nahe Pirna zum politischen Aschermittwoch mit Höcke, Poggenburg und Pegida. Einer der Landeschefs schlägt scharfe Töne an und beleidigt in Deutschland lebende Türken.

zurück Bild 1 von 4 weiter André Poggenburg, Vorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, bei seiner Rede. © Sebastian Kahnert/dpa André Poggenburg, Vorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, bei seiner Rede.

Gruppenbild, bevor es losgeht: Jörg Urban (v. l. n. r.), Vorsitzender der AfD in Sachsen, Andreas Kalbitz, Vorsitzender der AfD in Brandenburg, André Poggenburg, Vorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, Björn Höcke, Vorsitzender der AfD in Thüringen und Jürgen Elsässer, Chefredakteur des Compact-Magazins, stehen zu Beginn des politischen Aschermittwochs der sächsischen AfD nebeneinander.

In der Maschinenhalle eines Solarparks am Rand von Nentmannsdorf kamen rund 1 200 AfD-Anhänger zusammen.

Einer der Gäste: Pegida-Anführer Lutz Bachmann.

Hier vorne, sagt AfD-Mann Egbert Ermer aus der Sächsischen Schweiz, stehen alte Kameraden. Die Berglandmusikanten aus Olbernhau setzen ein. Es erklingt – Überraschung – der Marsch „Alte Kameraden“.

Neben Ermer tummelt sich die rechte Parteiprominenz, etwa Björn Höcke aus Thüringen und André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt. Schunkeln ist Trumpf. Die AfD hat, wie sie es nennt, zur Kracherveranstaltung geladen. Ostdeutsche Parteispitzen begehen in Nentmannsdorf bei Pirna den politischen Aschermittwoch.

In die Maschinenhalle eines Solarparks am Rand des Ortes marschiert Höcke mit seinen Getreuen hinter einer Fahne der Sachsen-AfD ein, die bejubelte Szenerie erinnert an eine religiöse Prozession. Ermer frohlockt, dass Grüne und SPD in Nentmannsdorf dort seien, wo sie hingehörten, unter fünf Prozent. Die Menge tobt.

Pegida-Mitglieder unter Jubel empfangen

Vor der Rede von Sachsens AfD-Chef Jörg Urban erklingt der Marsch „Deutsch und frei wollen wir sein“. Urban glaubt, dass er im Landtag außerhalb seiner Fraktion von politischen Irren umgeben ist. Immer wieder branden „Höcke, Höcke“-Rufe auf.

Der Schulterschluss mit Pegida ist nun quasi offiziell. Ermer begrüßt das Orga-Team unter Jubel. Lutz Bachmann sitzt in der ersten Reihe.

Im Publikum dominieren Männer jenseits der 50. Rund 1 200 Anhänger sind gekommen. Der Dresdner Bundestagsabgeordnete Jens Maier, dessen Immunität am Vormittag aufgehoben wurde, trägt eine grüne Krawatte mit Hundemotiv, ähnlich wie sonst Bundeschef Alexander Gauland. Darauf angesprochen sagte er: „Ist doch klar, heute blasen wir zum Jagen.“

Landeschef Urban tönt: „Wir werden Muttis Narrenschiff versenken“. Und natürlich in Sachsen den ersten AfD-Ministerpräsidenten stellen.

Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz bezeichnet die AfD als „kleinen Siegfried“. Und er ergänzt: „Die Zeit des betreuten Denkens ist vorbei.“

Poggenburg und die „Kümmelhändler“

Extrem scharfe Töne schlägt André Poggenburg an. Er spielt auf die Kritik der türkischen Gemeinde an der Bezeichnung Heimatministerium an. Die „Kümmelhändler “, sagt Poggenburg, hätten selbst einen Völkermord, den an den Armenieren, „am Arsch“. Die „Kameltreiber“ sollten Deutschland verlassen.

Die Türkische Gemeinde in Deutschland prüft bereits rechtliche Schritte gegen Poggenburg. Das sagte der Verbandsvorsitzende Gökay Sofuoglu der „Stuttgarter Zeitung“. Sofuoglu verurteilte die Aussagen: „Das zeigt das Niveau der AfD.“ Die Partei habe „keine Hemmungen, diskriminierende und rassistische Aussagen zu tätigen“.

Für seine Verhältnisse fast moderat gibt sich Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Auch er begrüßt Pegida. „Ohne Euch wären wir nur halb so stark.“ Pediga sei der manchmal notwendige „Tritt in den Hintern“ der AfD. Höcke kritisiert die Asylpolitik, auch wegen deren Kosten. „Wir wollen keine Einwanderung“, ruft er. Die AfD lasse sich den Sozialstaat nicht kaputt machen. Natürlich kritisiert Höcke Kanzlerin Angela Merkel. Für ihn sei eine Sahara-Koalition wünschenswert. Das heiße, dass alle außer der AfD in die Wüste geschickt werden sollten. „Der deutsche Michel ist erwacht“, ruft Höcke unter Applaus. (fsc/dpa)

