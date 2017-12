Von einem kleinen großen Wunder Vor drei Jahren begann an einem trüben Novembertag der Überlebenskampf für die kleine Eve.

Eve besucht die Hoyerswerdaer VdK-Integrations-Kita Pusteblume. Dort fühlt sich das Mädchen wohl, denn hier wird das Miteinander von Kindern mit und ohne Handicap gelebt. Hier erfahren alle Förderung und alle werden gefordert, was zur Entwicklung beiträgt. Das freut auch Mutter Anika, die hofft, dass ihre Tochter später ganz selbstverständlich eine der vier Grundschulen der Stadt Hoyerswerda wird besuchen können. © Silke Richter

Eve ist kaum geboren, da beginnt schon ihr Überlebenskampf. In der 23. Schwanger- schaftswoche wird das Mädchen mit nur 620 Gramm Gewicht und einer Größe von 31 Zentimetern per Not-Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Die Ärzte tun ihr Bestes, um das Leben des viel zu früh geborenen Babys zu retten. In dem kleinen Körper des Mädchens stecken viele Schläuche. Sie wird über eine Magensonde künstlich ernährt. Ein gesunder Start ins Leben sieht definitiv anders aus.

Dramatischer Beginn

Aber Eve ist eine Kämpfernatur. Eve will leben. Ihre Mutter Anika schläft bei einer Freundin in Dresden, um ihre Tochter auf der Intensivstation täglich besuchen zu können. Später fährt die kleine Familie aus Maukendorf alle zwei Tage in das 80 Kilometer weit entfernte Klinikum. Den Aufwand und die Anstrengungen nehmen Mutter Anika, Vater Norman Vogt und Eves größerer Bruder Jules gerne in Kauf, auch wenn das Leben der kleinen Familie mit der Geburt des Mädchens völlig aus den Fugen geraten ist. Schon die Schwangerschaft verlief alles andere als komplikationsfrei. Anika Vogt war Mitte dreißig, ihre Schwangerschaft mit geplanter Zwillingsgeburt als Risiko eingestuft. Schmerzen und Zwischenblutungen erforderten schon vor der 20. Schwangerschaftswoche die Einlieferung ins Malteser-Krankenhaus in Kamenz.

Heute in der „Pusteblume“

Irgendwann, wenn Eve das richtige Alter erreicht hat, werden die Eltern ihrer Tochter davon erzählen, dass ihr Zwillingsbruder Sam in jener Nacht geboren wurde, aber leider nicht überlebt hat ... „Wir durften uns von unserem Sohn würdevoll verabschieden. Das hilft uns sehr, das Geschehene verarbeiten zu können. Ein Bild von ihm hängt bei uns im Wohnzimmer zur Erinnerung“, erzählt Mutter Anika. Die 37-Jährige kann heute, drei Jahre später, darüber offen sprechen, ohne sofort in Tränen auszubrechen. Sie findet Worte für das, was damals passiert ist. Die Folgen prägen auch heute noch das Leben der Familie. Eve konnte erst im Alter von vier Monaten nach Hause entlassen werden. Die gesundheitlichen Einschränkungen waren zu hoch, als dass eine frühere Entlassung hätte in Erwägung gezogen werden können. Neben Anpassungsschwierigkeiten mussten sich die Organe des kleinen Mädchens erst einmal ausbilden, damit sie ihre volle Funktion übernehmen konnten. Zudem litt Eve an einer Hirnblutung, deren Folgen bis heute noch nicht gänzlich vergangen sind. Aufgrund ihrer körperlichen Behinderungen besucht das heute dreijährige Mädchen die VdK-Kita „Pusteblume“ in der Hoyerswerdaer Liselotte-Herrmann-Straße. Denn den Eltern Anika und Norman war die Integration ihrer Tochter in eine gemischte Kindergartengruppe, in der Jungen und Mädchen mit und ohne gesundheitlichen Einschränkungen gemeinsam betreut und umsorgt werden, sehr wichtig.

„Die Kinder und auch wir Eltern spüren hier gar nicht mehr, dass unser Kind Behinderungen hat. Es wird zur Normalität. Das ist toll“, meint Mutter Anika. Über zwanzig Kinder werden hier betreut und individuell, je nach Gesundheitszustand, mit Therapien zusätzlich gefördert. Und so ist es auch ein selbstverständliches Bild, dass einige Kinder den Alltag im Rollstuhl erleben – oder andere, wie Eve, Orthesen und Spezialbrillen tragen.

Hoffen auf Normalität

Vielleicht, so der Wunsch von Anika und Norman Vogt, kann Eve im Schulalter sogar in einer regulären Klasse an einer der vier Grundschulen in Hoyerswerda unterrichtet werden.

Momentan macht das dreijährige Mädchen aufgrund der speziellen individuellen Förderung in der „Pusteblume“ und darüber hinaus große Fortschritte. Das freut auch Bruder Jules, der als großes Geschwisterkind viel Verständnis dafür hat, dass seine kleine Schwester eine Art Sonderstellung in der Familie einnimmt.

„Das ist ein Schicksalsschlag. Aber zusammen mit großer Stärke und Liebe schafft man alles. Auch wenn es manchmal sehr schwer ist – dann sammeln wir Kraft, um gemeinsam wieder neu zu starten. Wir wünschen allen Eltern von Extrem-Frühchen viel Stärke, aber auch viel Freude für jeden Schritt, auch wenn es nur der Kleinste ist, den das Kind geht. Denn irgendwann kommt ein Lächeln zurück, das für alles entschädigt. Das sind für uns die kleinen, großen Wunder“, meint Anika Vogt. Die Familie wünscht sich für das neue Jahr deshalb vor allem eines: Gesundheit!

