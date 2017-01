Sächsisch betrachtet Von Blockflöten und Schokomilch Die Linke gewinnt dem säuselnden Instrument Humor ab. Die CDU setzt dagegen auf Süßes.

© dpa

DIE sächsische Linke hat Humor und den Tag der Blockflöte (der 10. Januar ist für dieses Fest reserviert) via Facebook ins Bewusstsein politisch Interessierter gehievt. Ihren Einsatz für das Grundschulinstrument garniert die Partei mit einem Foto aus Dresden aus dem Jahr 1982. Es zeigt Applaudierende beim Parteitag der CDU, also der Ost-CDU. „Da werden doch Erinnerungen wach“, notiert die Linke mit Zwinkersmiley: „Wer von euch war denn als Kind früher auch in der Musikschule?“

DIE damalige Blockpartei hatte ein einprägsames Motto: Ex oriente pax, aus dem Osten kommt der Frieden. Übrigens – die heutige CDU kann auch Facebook. Im Netzwerk kursiert ein Bild aus dem Jahr 2000. Es zeigt Mitglieder der hiesigen Jungen Union bei einem Bundestreffen des CDU-Nachwuchses. Zu sehen sind mehrere Jungpolitiker, darunter die heutigen Abgeordneten Michael Kretschmer und Roland Wöller, Letzterer mit Pfeife im Mund. Manche schauen müde, wie nach einer langen Sitzung. Auf dem Tagungstisch, und das ist wirklich fein, stehen mehrere Packungen Nesquik. Erfrischender Schokotrunk, Frieden und ein säuselndes Instrument, das gelegentlich unterschätzt wird: Politik kann auch schön sein.

zur Startseite