Kolumne Sächsisch betrachtet Völkische Bienenvölker Hauen und Stechen sind oft hilfreich – aber nicht immer.

SZ-Redakteur Gunnar Saft. © Thomas Lehmann

EINE Preisfrage: Wer sitzt im Landtag, brummt ständig nur vor sich hin und verteidigt hartnäckig die eigenen Pfründe? Falsch! Es sind drei Bienenvölker, die seit diesem Sommer im sächsischen Parlament ihr Zuhause gefunden haben. Bisher gestaltet sich das Zusammenleben mit unseren Abgeordneten auch halbwegs harmonisch. Sollte man als Außenstehender den Eindruck haben, der eine oder anderer Politiker hat einen Stich, waren das auf keinen Fall die Bienen. Honigliches Ehrenwort!

WENN einem Abgeordneten plötzlich der Hals schwillt, dann meist wegen seiner Parteifreunde, eines Journalisten oder wegen Deutschlands Deutschlehrern. Letztere zeigten sich jetzt besonders bissig, wollten sie doch AfD-Chefin Frauke Petry ein ganz bestimmtes Wort im Mund umdrehen: „völkisch“. Nur weil Frau Petry erklärte, man müsse daran arbeiten, dass dieser Begriff wieder positiv besetzt ist, wetterten die Pauker sofort los: Das gehe überhaupt nicht, weil es ein eindeutig negativ besetztes Wort sei, wegen des Dritten Reichs und so. Dabei weiß jeder, dass das nicht stimmt. Gerade im Dritten Reich war völkisch sogar ein ausgesprochen positiver Begriff. Es geht also doch. Aber erklären sie mal einem Lehrer, was Frauke Petry ganz schnell verstanden hat. Da können sie auch jeder Biene einreden, Honig ist süß und klebt.

DER Schlag hat gesessen, allein dabei muss es auch bleiben. Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping startet nämlich nächste Woche eine Männerschutz-Kampagne. Deren Motto: „Mann, gib dich nicht geschlagen!“ Damit soll Frauen-Gewalt eingedämmt werden. Zum Beispiel, wenn der holde Gatte meint, Frau Petry habe eigentlich recht und völkisch sei doch ... Rumms! Das muss nicht sein, liebe Damen. Erklären Sie ihrem maskulinen Scheusal lieber in aller Ruhe und bei zwei Stück Bienenstich, warum sie so sauer sind, wenn er immer gleich dieser Frauke Petry hinterher rennt.

